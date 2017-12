Seis empresas optan a la licitación para redactar el POT de la Serranía de Ronda

La Junta de Andalucía sigue adelante con su proyecto para redactar un Plan de Ordenación del Territorio de la Serranía de Ronda, para lo que la Administración autonómica mantiene abierto un proceso para la selección del equipo técnico que se encargará de este trabajo. En la actualidad el Gobierno andaluz se encuentra inmerso en la valoración de las ofertas presentadas por un total de seis empresas aspirantes: Arenal Grupo Consultor, Buró Arquitectos, Cities Lab, García de los Reyes Arquitectos Asociados, Territorio y Ciudad y la UTE Prointec-Nubía Consultores.

El anuncio de la elaboración de este documento está provocando ciertos recelos entre algunos responsables municipales de la comarca, debido a la falta de información sobre el mismo y las intenciones de la Junta de Andalucía con este potita, como está comenzando a ser conocido en la zona. En este sentido, el delegado municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda, Francisco Márquez (PSOE), reconocía no tener información sobre este procedimiento.

Además, diferentes responsables políticos apuntan al rechazo de dicho documento si el mismo no va vinculado a una mejora de las infraestructuras y de las comunicaciones de la comarca. Por su parte, el alcalde de Gaucín, Pedro Godino (PP) también mostró su sorpresa ante dicho procedimiento y también dijo no disponer de ningún tipo de información al respecto. "Espero que no piensen hacer un POTA en miniatura sin contar con los municipios", dijo. También la alcaldesa de Benaoján, Soraya García (PSOE), expresó su deseo de que se cuente con los municipios si es que este Plan de Ordenación Territorial se va a desarrollar, aunque también reconoció que no había tenido nuevo información desde que se daba a conocer que el Gobierno andaluz había sacado a licitación la contratación de apoyo técnico para este proyecto. En este sentido, también considera que si dicho documento se desarrolla se deben contemplar otros asuntos como la mejora de la infraestructuras y de las comunicaciones.