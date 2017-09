Los enganches se lucen en Ronda

El tradicional concurso de enganches que se celebra en la plaza de toros de Ronda durante la mañana del domingo de la Feria de Pedro Romero no defraudó. Ayer, nuevamente, las taquillas colgaron el cartel de no hay billetes y nuevamente se registró un lleno en el coso rondeño para ver las evoluciones de las diferentes composiciones de enganches participantes y la habilidad de cocheros y caballos. Además, este año se contó con la participación de ponis y cocheros infantiles, dando un atractivo especial a una cita que volvió a llenar los alrededores de la plaza de toros, aunque en este caso no era con motivo de la conocida corrida Goyesca.

Cientos de personas se acercaron hasta la calle Virgen de la Paz en la que quedaron expuestos los carruajes y los disparadores de cámaras y teléfonos no dejaron de funcionar para dejar constancia de todo tipo de detalles. Desde los engalanados cocheros, mozos y acompañantes, hasta los detalles de los lujosos carruajes o de los caballos. En las gradas de la plaza, una vez dentro del enorme ruedo rondeño entraban los enganches, las exclamaciones por la habilidad de los cocheros fueron continuadas, al igual que algún sobresalto cuando pensaban que podían chocar, aunque todos los momentos de duda fuero afrontados con acierto por los cocheros.

Además, el público presente pudo ver una gran variedad de carruajes, tanto los que fueron creados para rodar por el campo como aquellos que eran específicos para la ciudad. Y mientras el público disfrutaba del un gran espectáculo, el jurado se encargaba de valorar a los enganches y su actuación. Entre los aspectos que los jueces deben valoran, según explican desde el Real Club de Enganches de Andalucía, se encuentran los aspectos del cochero (posición, guía y manejo) y caballo (impulsión, regularidad y cadencia de aires), así como los movimientos a ejecutar según las exigencias del reglamento, todo dentro del orden de entrada por modalidad: Ponis, Limoneras (1 caballo), Troncos (2 caballos), Tándem (2 caballos), Tresillos (3 caballos), Cuartas (4 caballos), Media potencia (5 caballos), y Cinco a la larga (5 caballos).