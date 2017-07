Los funcionarios de Cortes de la Frontera no cobran desde enero

Los trabajadores municipales de Cortes de la Frontera siguen sin cobrar su salario y desde el mes de enero no se les ha abonado ninguna nómina por parte del Consistorio, según denunció ayer el sindicato CSIF, que también acusó a las diferentes administraciones de no dar una solución para que pueda regularizarse la situación por la que están pasando los empleados desde hace ya varios años. En este sentido, desde la central sindical recordaron el compromiso adquirido por parte de los diferentes grupos políticos con representación en la Diputación provincial de Málaga para crear un mesa conjunta integrada por los grupos con representación en la propia Diputación y el Ayuntamiento para trabajar en la búsqueda de soluciones. "Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna medida de las acordadas en julio de 2016, cuando los trabajadores protagonizaron reiteradas protestas a las puertas de la Diputación", señalaron desde CSIF.

Además, desde el sindicato también se asegura que la pasada semana se mantuvo un encuentro con el alcalde del municipio, el independiente, José Damián García, para reclamar una solución y exigir la puesta al día de los salarios atrasados. De igual modo, el sindicato reclamó al Ayuntamiento los borradores de la relación de puestos de trabajo y del acuerdo colectivo de funcionarios y personal laboral. La sección sindical también reclamó conocer todas las ofertas de contrataciones, así como los distintos procesos selectivos. A este respecto, CSIF mostró su preocupación por la creciente desfuncionarización del Ayuntamiento, "donde las vacantes de personal funcionario que surgen son ocupadas por personal no funcionario", indicaron.

Desde el sindicato insistieron en el "abandono" institucional que sufren los trabajadores municipales, al tiempo que subrayaron que las medidas trasladadas al Ayuntamiento del municipio son esenciales para abordar el problema actual, "sin cuya ejecución peligrarían aún más el pago de nóminas y los servicios públicos que se prestan a la población". A este respecto, CSIF no descarta ninguna medida para atajar la "insostenible realidad" que arrastra el colectivo de trabajadores municipales.

Durante los últimos años desde este sindicato se viene denunciando de forma reiterada los retrasos que sufren los trabajadores en sus salarios, aunque hasta el momento no se logró una solución definitiva para regularizar la situación. Además, en este tiempo algunos empleados han optado por marcharse a otras localidades en los casos que tenían la opción de hacer traslados, al tiempo que otros expresaban los problemas que están teniendo para poder hacer frente a los gastos que conlleva su unidad familiar. De igual modo, otros apuntaban a que habían tenido que recurrir a familiares y amigos para poder llegar a final de mes.