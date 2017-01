El nuevo hospital deja de lucir la denominación Serranía de Málaga

La visita del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, a las instalaciones del nuevo hospital comarcal de Ronda hace unos meses, desató una importante polémica al comprobarse que en la entrada principal del complejo se había situado un cartel luminoso en el que podía leer: "Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga".

La denominación Serranía de Málaga generó en las redes sociales un importante movimiento de protesta y también algunos partidos solicitaron la retirada de dicha nomenclatura. Incluso la alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, anunció que se habían realizado gestiones para cambiar el nombre, ya que el complejo también atiende a 12 localidades situadas en la provincia de Cádiz, que pertenecen a la conocida como comarca natural de la Serranía de Ronda.

Ahora, aunque no ha sido anunciando oficialmente, el mencionado cartel ha perdido el apellido Málaga y se queda simplemente en Área de Gestión Sanitaria Serranía, como ya se puede apreciar en la modificación de la denominación a la entrada del nuevo hospital. Por otra parte, aunque la Junta de Andalucía todavía no ha anunciado el día que abrirá el nuevo hospital comarcal de la Serranía de Ronda, tras una década de retraso y numerosos problemas en la recta final de la obra para su apertura por la falta de suministros básicos como luz, saneamientos o viales de acceso, todo hace indicar que lo hará de forma inmediata.

En este sentido, según ha podido saber este periódico, ya se están emitiendo citas médicas en las que se indica que los pacientes serán atendidos en las consultas del nuevo complejo hospitalario. Se trata de consultas previstas para la última semana del mes de enero, en las que ya se indica que deber ir al nuevo hospital.

No obstante, fuentes sanitarias no quisieron confirmar que dichas citas se estén emitiendo, aunque sí que reconocieron que se están configurando las agendas, al tiempo que no descartaron que pudiese tratarse de un error al realizar alguna prueba de funcionamiento.

Estas mismas fuentes se limitaron a señalar que el inicio de la actividad asistencial se producirá una vez que se concluya el proceso para dotarlo de suministro eléctrico, que ayer se dio por finalizado en su fase de instalación, y que queda a expensas de realizar las correspondientes comprobaciones técnicas. Una vez entre en funcionamiento, la previsión que tiene el Servicio Andaluz de Salud es que el traslado pueda completarse en un periodo máximo de 3 meses, aunque no se descarta que este periodo pueda ser inferior. En distintas imágenes en redes sociales también se pudo ver recientemente que se estaban instalado los nuevos equipos del laboratorio del nuevo complejo.

El SAS también anunció que en el nuevo hospital se potenciarán las consultas de acto único, que conllevarán que se realicen al paciente todas las pruebas que necesite en una misma jornada.