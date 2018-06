La jueza instructora del caso Acinipo pone punto y final a la diligencias de investigación

La juez instructora del denominado caso Acinipo no prolongará las diligencias de investigación que se han desarrollado durante siete años y con las que se investigaba una presunta trama de corrupción urbanística que los imputados han negado durante este tiempo. De este modo, la decisión de la instructora de no pedir más prórrogas supondrá que a corto plazo se conocerá su decisión sobre el futuro de esta causa en la que se encuentran investigados el ex alcalde rondeño Antonio Marín y otros cuatro ediles, además de varios funcionarios y personas relacionadas con el proceso para la construcción de un centro comercial en la ciudad, aunque nunca llegó a culminarse.

Mientras tanto, las defensas de dos de las partes han pedido nuevamente el sobreseimiento de la causa, tras lo que la juez deberá tomar una decisión sobre dicho procedimiento y si solicita la apertura de juicio oral por alguno de los hechos investigados o el sobreseimiento de la misma. El caso generó en su momento una importante repercusión mediática tras el registro del propio Consistorio por parte de los agentes responsables de la investigación, tras lo que también se produjo una importante repercusión política, materializada en la dimisión de los diferentes ediles implicados. Ello obligó al PSOE a realizar una importante modificación de su grupo municipal que llevó a la actual alcaldesa, Teresa Valdenebro, a la portavocía del Grupo Municipal Socialista. En diferentes ocasiones el hoy portavoz de Alianza por Ronda, Antonio Marín, mostró su convencimiento de poder demostrar su inocencia en todo este procedimiento en el que aparece como el político más relevante.