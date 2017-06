El jurado declara no culpable al ex jefe de la Policía de Coín

Un jurado popular ha declarado no culpable al ex jefe de la Policía Local de Coín acusado de apropiarse de parte del dinero que pagaron otros agentes por recibir formación a través de cursos por internet. Los miembros del jurado han considerado probado que el acusado, que se enfrentaba a cuatro años y medio de prisión, no es culpable por unanimidad, según informaron fuentes judiciales. Durante el juicio, el procesado negó haberse apropiado de parte del dinero que habían pagado los agentes y aseguró que siempre actuó con buena voluntad.