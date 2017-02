El juzgado interviene y mantiene viva la moción de censura en Frigiliana

El PSOE y el Partido Andalucista (PA) han despejado el camino para celebrar este lunes el Pleno en el que se debatirá la moción de censura que, de prosperar, dejará la Alcaldía en manos del concejal socialista Alejandro Herrero. La maniobra supondrá la pérdida de la vara de mando del popular José Antonio Guerrero, quien hasta ayer trató de impedirla. Para ello convocó una sesión extraordinaria para dar cuenta vía decreto de que los tres ediles del PA forman parte del grupo no adscrito desde el mes de noviembre. Este hecho les impediría participar en la moción de censura plateada por el PSOE.

Sin embargo, la sesión para llevar a cabo dichos nombramientos no pudo celebrarse ya que el Juzgado de lo Contencioso número 7 de Málaga suspendió cautelarmente la convocatoria. Un día antes habían solicitado estas medidas los cuatro ediles socialistas y los tres andalucistas que interpusieron un recurso contencioso-administrativo amparándose en la protección de los derechos fundamentales de los concejales del PA.

Según informaron fuentes municipales, el decreto presentado por el alcalde que iba a ser leído en el Pleno no tiene "momentáneamente validez", por lo que el Ayuntamiento decidió suspenderlo a la espera de que haya una resolución en firme. "Al dictar el juez esta medida cautelarísima, hemos decidido suspenderlo porque además no nos ha dado tiempo a revisar la documentación ya que la llevaron directamente a la Policía sin pasar por registro de entrada", explicó el regidor. Este sostiene que tiene documentación en la que los ediles andalucistas manifiestan pertenecer al grupo no adscrito y estar constituyendo de cara a las próximas elecciones municipales el partido Primero Frigiliana.

Además, según fuentes judiciales, el titular acredita en su auto la urgencia de la petición y valora la viabilidad de la solicitud de los concejales socialistas y andalucistas. Entiende que la petición de los ediles del PA sobre el pase a no adscritos "no contenía una renuncia de los concejales que formaron parte del Partido Andalucista en las pasadas elecciones como afirma el decreto de 15 de febrero sino una petición de información". De esta forma, según las fuentes, los concejales del PA podrán participar como integrantes de su grupo en el Pleno de la moción de censura, que tendrá lugar el lunes a partir de las 12.00.

Se da la circunstancia que tanto los andalucistas como los socialistas han gobernado de forma alternativa con los populares desde que se celebraron las elecciones de mayo de 2015. Los primeros fueron sus socios hasta marzo, siendo relevados por los concejales del PSOE que rompieron el pacto hace prácticamente quince días para llegar a un acuerdo con los tres ediles del PA.