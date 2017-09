Un juzgado investigará el caso Boda para aclarar si hubo delito

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda a abierto diligencias previas para investigar el conocido como caso Boda, según confirmaron fuentes judiciales, con el objetivo de dilucidar si pudo cometerse algún tipo de irregularidad por parte de alguno de los implicados.La polémica surgida provocó la dimisión del entonces concejal socialista José María Jiménez, que reconoció haber cambiado la fecha de celebración de la boda de su hija, que fue oficiada por la propia regidora rondeña, que aseguró no haberse percatado de dicho cambio introducido al firmar la documentación del enlace. Un cambio que podría haber servido para que la joven hubiese podido firmar un contrato temporal con el SAS y disfrutar de un periodo vacacional, por lo que también se abrió un procedimiento interno dentro del propio Servicio Andaluz de Salud para tratar de esclarecer lo ocurrido y si se había cometido algún tipo de irregularidad. Procedimiento que todavía no ha sido finalizado.

Tras la dimisión del edil socialista, que reconocía el cambio de fechas y que la alcaldesa no había sido informada del mismo, la propia regidora anunció que había remitido un escrito a la secretaría municipal para corregir este aspecto y comunicar a todas las administraciones implicadas dicha corrección, al tiempo que anunció que ponía en conocimiento de la Fiscalía este asunto para que investigase si había algún tipo de responsabilidad judicial. Un petición de investigación que también se cursó desde el Partido Popular, que tras destaparse este asunto mediante una información del diario ABC, también anunció que iría a la Fiscalía para poner en conocimiento de la misma estos hechos y pedir responsabilidades judiciales si podían derivarse de los mismos.

Ahora, desde este departamento parece haberse encontrado indicios suficientes para solicitar la apertura de una investigación, que debe concluir si realmente se han encontrado pruebas de algún tipo de delito o si opta por el archivo de este asunto que ha tenido una gran trascendencia mediática.

De momento, Valdenebro aseguró ayer no tener todavía constancia de ningún tipo de notificación al Consistorio sobre la apertura de las diligencias de investigación y tampoco sobre petición de documentación sobre dicho asunto. Una documentación que la regidora aseguró que había sido entrada a la Fiscalía para que investigase lo ocurrido. De igual modo, no se descarta que algunos de los funcionarios que han participado en el proceso administrativo también tengan que dar su versión de los hechos, aunque hasta el lunes no habrá más información.