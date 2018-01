Las licencias de obras en 2017 en Antequera duplican la inversión en los dos últimos años

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera dio a conocer ayer que el cómputo global de los proyectos solicitados en el Consistorio en el año 2017 supera los 22 millones de euros, lo que supone duplicar la inversión realizar por este mismo concepto en 2015, cuando esta cifra fue de algo más de 11 millones. Con respecto al pasado año, cuando la cifra registrada fue 19 millones, el crecimiento que se experimentó fue de un 17%, según los datos que ofreció la municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera, Teresa Molina.

Los datos aportados por el Consistorio reflejan que se han duplicado el importe de inversión que conllevan las licencias de obras se han duplicado en un periodo de dos años, cifras en las que no se computan aquellos proyectos cuyos presupuestos de ejecución material fueron inferiores a 1.500 euros y, por tanto, no tuvieron que abonar el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO). En el año 2017 se tramitaron 590 expedientes de obra con trámite normal y otros 559 expedientes de licencias de obra por trámite abreviado; de esos 1.149 expedientes tramitados, 553 no tuvieron que pagar ICIO y no están incluidos en los más de 22 millones de euros estipulados en el cómputo publicado sobre el año 2017.

Molina considera que se trata de "unos muy buenos datos registrados en el año 2017", señalando que muchos de los proyectos para los que se han solicitado licencia son para obras de nueva promoción de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, así como para otros casos como reformas, ampliaciones o implantación de nuevas superficies comerciales e industriales, lo que considera que redundó en la creación de empleo en la ciudad.