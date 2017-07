Cuando la meteorología se alía con el fuego

Ocurrió en 2004 en Riotinto (Huelva) cuando el fuego devoró 30.000 hectáreas, 12.000 en apenas tres o cuatro horas por culpa de unas condiciones meteorológicas extremas. Volvió a repetirse en 2012 en Coín, donde una tormenta de fuego devoró más de 8.000 hectáreas y dejó varios muertos en el peor incendio de los últimos 20 años en la provincia. Hace dos veranos en Quesada (Jaén) otra catástrofe ambiental por una ferocidad inusitada de las llamas y hace apenas una semana otra vez la meteorología se alió con un incendio en Moguer (Huelva) donde el parque nacional de Doñana estuvo en serio peligro.

Son los episodios más devastadores que han tenido lugar en la historia más reciente de los incendios de la comunidad andaluza y que los expertos temen que los eventos meteorológicos extremos que los favorecen serán cada vez más frecuentes a partir de ahora debido al actual escenario de cambio climático. No es un tema baladí. La evolución de un incendio tiene mucho que ver con las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, que se dan en ese momento y en ese lugar determinados. Si el calentamiento global dirige al planeta hacia climas más extremos e impredecibles, las consecuencias en los montes no se harán esperar y cada vez habrá más incendios que requerirán de una estrategia distinta en la que el cortafuegos de toda la vida ya no será suficiente, sino que habrá que plantearse nuevos modelos preventivos.

De ahí que trabajos como el de los técnicos analistas de incendios forestales del dispositivo Infoca sean clave. De hecho, a día de hoy ya lo son. Paco Senra es uno de ellos y su función, en el más estricto sentido teórico, es la de gestionar el conocimiento en el comportamiento del fuego. Pero en la práctica se trata de documentar y analizar cómo han evolucionado anteriores incendios para así determinar "qué podemos esperar si dan los mismos escenarios meteorológicos".

El seguimiento de los incendios que se van produciendo se hace durante todo el año, especialmente durante la época de mayor riesgo de incendios que va de junio a octubre y que es a diario, además de un control continuo de la previsión meteorológica. Pero la clave está en el boletín de análisis y seguimiento que se publica cada viernes y en el que se hace una síntesis de los incendios y de la meteorología de esa pasada semana y una valoración de las previsiones del tiempo de la siguiente "con la que podemos ver qué tipo de fuegos y dónde hay más riesgo esa semana", explicó el uno de los cuatro técnicos analistas con los que cuenta el dispositivo del Infoca en el Centro Operativo regional ubicado en Sevilla y que dan servicio a las ocho provincias.

Contó que "es una forma de anticiparse y sacar conclusiones de zonas de riesgo en función del tiempo que se espera", aunque obviamente advirtió que "cada incendio es único y no puedes esperar que se repitan en las mismas circunstancias".

Si, además, se tiene en cuenta que en Andalucía el operativo contra incendios controla una superficie total de 9 millones de hectáreas forestales el tema se complica. Aún así, el trabajo de estos técnicos, cuya figura no se definió hasta 2012, se ha convertido en una importante pieza a la hora de definir la estrategia de extinción con la que el dispositivo hará frente a las llamas.

Cuando se declara un incendio, el primer paso, al mismo tiempo que se despachan los medios técnicos y humanos al lugar mismo del incendio, lo dan estos técnicos. Su tarea, según Senra, consiste en localizar el perímetro del fuego y en base a él "hacen una valoración inicial de la evolución que puede tener con las condiciones meteorológicas de ese momento". Pero también se encargan de identificar los puntos críticos y establecer recomendaciones de seguridad para el persona, posibles focos secundarios, zonas de oportunidad para hacerle frente, dirección hacia donde podría propagarse y, en definitiva, dar indicaciones operativas para priorizar zonas de actuación. Toda esa información se plasma en un plano en apenas 30 minutos y se envía al Centro Operativo Provincial en cuestión y a los propios técnicos vía teléfono móvil mientras se desplazan al lugar del incendio en helicóptero para que "antes de llegar ya sepan si va a cambiar el viento en las siguientes horas o si un flanco es más peligroso que otro", aseguró".

Es el director de extinción de extinción el que en cada incendio tiene la responsabilidad de tomar la decisión última a pie de campo, pero los técnicos analistas se han convertido en un apoyo crucial ya que incluso se desplazan al puesto de mando si el fuego adquiere un potencial importante "para desde allí ir alimentando la información que el compañero de sala debe ir actualizando". Ya previamente a que se declare un incendio en un lugar, los analistas tienen una idea de dónde puede producirse en base al riesgo que haya un día determinado por las condiciones meteorológicas que se esperan. Así, de hecho, se definen las alertas de riesgo puesto que se analizan tanto la situación atmosférica a gran escala -presencia de frentes, inestabilidad que pueda traer asociadas tormentas o entradas de aire cálido que hagan que descienda bruscamente el nivel de humedad, por ejemplo- como a nivel local.

Es en este último caso cuando, según el técnico analista, donde los vientos pueden cambiar de forma importante según el territorio y eso determina"claramente el riesgo". Por ejemplo, en el caso de Málaga claramente es el viento de terral o noroeste el que eleva el riesgo de incendios el día que sopla. Rachas de más de 30 kilómetros por hora de este viento, más de 30 grados de temperaturas y menos del 30 de humedad relativa -la llamada regla del 30- es la combinación perfecta para la propagación de un fuego y la que más temen los profesionales del Infoca en Málaga. Y es que una vez que la vegetación está disponible o, lo que es lo mismo, hay combustible vegetal en los montes debido a un progresivo estrés hídrico en función de la lluvia y temperaturas previas, en un incendio es, según Senra, "el viento el que manda".