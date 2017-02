La oposición de Alhaurín el Grande busca la Alcaldía en los tribunales

Los 11 concejales que presentaron una moción de censura en Alhaurín el Grande el pasado enero continúan luchando para que el cambio de gobierno sea una realidad en el municipio. El pasado lunes por la tarde presentaron una demanda en los juzgados al considerar que se están vulnerando "derechos fundamentales" desde el momento en que se les impidió votar la iniciativa planteada en el pleno extraordinario convocado el 25 de enero para arrebatarle la Alcaldía a Antonia Ledesma (Por Alhaurín).

En una rueda de prensa convocada ayer por la oposición, la portavoz de Izquierda Unida, Teresa Sánchez, explicó que cada uno los ediles que suscribieron la moción de censura -4 del PSOE, 4 de Alternativa Socialista, 2 de IU y la ex edil del PP- han presentado una demanda "individual y colectiva" ante al juzgado, sustentada en tres puntos sobre los que presuntamente no se habría actuado conforme marca la ley durante la sesión plenaria del pasado enero.

No vamos a renunciar a nuestro objetivo, al acuerdo que hemos alcanzado la oposición"

Por un lado, defienden que "la mesa de edad debió ser presidida por Marina Maldonado que es la concejal de más antigüedad en la corporación según ley 40/2015. Por lo que entendemos que se vulneró su derecho a dirimir el empate con su voto de calidad", explicó Teresa Sánchez. La mesa de edad estuvo formada por la concejal más joven y el edil de mayor edad. Como el voto de calidad se dejó en manos del edil de mayor edad (del equipo de gobierno), la moción no se llegó a debatir ni a votar. El informe de la secretaria del Ayuntamiento alertaba de que no se daban las condiciones para sacar adelante la moción de censura y fue lo que finalmente prevaleció. La concejal María Francisca Fernández no podía apoyar la moción al haber sido expulsada del partido al que pertenecía (PP).

En manos del juez han dejado también, especificó la portavoz de IU, la lectura durante el pleno de "unos documentos privados de un partido político [Por Alhaurín], por lo que entendemos que posiblemente se esté vulnerando la ley de protección de datos". El último eje de la demanda está sustentado en que "se impidió a la mayoría absoluta del Pleno de la corporación ejercer nuestro derecho al voto y por tanto se vulneraron nuestros derechos fundamentales", concretó Teresa Sánchez, que se convertirá en alcaldesa del municipio en el caso de que prospere la moción.

"Queremos dejar claro que no vamos a renunciar a nuestro objetivo, al acuerdo que por consenso y democráticamente hemos alcanzado los cuatro partidos de la oposición", continuó la portavoz de izquierdas, porque la convocatoria del pleno fue "legítima y legal en tiempo y forma, por la mayoría absoluta de los concejales que conformamos el Ayuntamiento". Pero el "pleno intentó terminarse de forma unilateral por el partido de Por Alhaurín, que prácticamente salió huyendo del salón de plenos, impidiendo que se pasara al debate y votación del único punto". A su modo de ver, "lo único que están consiguiendo es retrasar el cambio que los vecinos están esperando".