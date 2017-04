La falta de agua podría retrasar la apertura de la cárcel de Archidona

La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha señalado que la apertura del nuevo centro penitenciario, prevista para este verano, sólo podrá llevarse a cabo de forma íntegra para su puesta en funcionamiento, si el Gobierno acomete las obras de una planta potabilizadora de agua, ya que, según aseguró, "Archidona no tiene capacidad de suministro de agua potable a esta nueva cárcel, debido al bajo nivel de los acuíferos de los que se nutre la población". En este sentido, la regidora añadió que "no es que Archidona no quiera dar agua potable a la cárcel, es que en la situación actual no podemos hacerlo ya que nuestros vecinos se quedarían sin agua", dijo, al tiempo que insistieron desde el PSOE en el trasvase desde Iznájar a Antequera.