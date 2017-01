"Más pronto que tarde la moción de Alhaurín el Grande saldrá adelante"

Alternativa Socialista Alhaurina (Asalh), tras la celebración del pleno extraordinario del pasado miércoles en el que se iba a debatir la moción de censura presentada por todos los grupos de la oposición de Alhaurín el Grande, expresó ayer su malestar por el desarrollo de la sesión y planteó que "más pronto que tarde esta moción de censura, legítima y democrática, saldrá adelante".

A través de un comunicado expresaron que "no cabe más que calificar de bochornosa" la actitud de la alcaldesa, Antonia Ledesma, y de "auténtico atropello a la democracia" lo sucedido en la sesión plenaria. La formación política enumeró, entre los acontecimientos del pleno: "desde el cierre de los micrófonos para evitar que se oyeran las intervenciones de los miembros de la oposición hasta impedir que se votara una moción de censura legítima y democrática, pasando por la lectura de documentos no incluidos en el orden del día, la comunicación pública de datos personales y levantar una sesión de pleno de manera arbitraria e injustificada".

Hechos que calificaron como "gravísimos" y que "han de ser y serán puestos en conocimiento de la justicia, pues como concejales y ciudadanos no podemos tolerar ni aceptar que se pisoteen derechos fundamentales y la democracia".

Por otro lado, manifestaron que hasta ahora habían mantenido un "prudente silencio en las últimas semanas, rehusando hacer declaraciones a los medios de comunicación y evitando en todo momento entrar en la dinámica del insulto y la falta de respeto iniciada por Antonia Ledesma y Por Alhaurín", precisamente para "evitar ahondar en la división y enfrentamiento entre los alhaurinos y apaciguar los ánimos de un pueblo, desgraciadamente muy polarizado en los últimos 17 años".

La alcaldesa, por su parte, explicó tras la celebración del pleno que se habían seguido todos los pasos que marca la ley en la presentación de una moción de censura y que si no se llegó a vota fue porque la iniciativa no cumplía con los requisitos para seguir adelante. Sobre el modo en que finalizó el pleno, aclaró que se produjo una vez que quedó constatado que no procedía la votación de la moción; por lo que el miembro de la mayor edad de la mesa constituida para presidir la sesión dio por concluida la sesión y la secretaria dio fe y abandonó también la sala.