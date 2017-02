Las obras para reparar el Puente Nuevo de Ronda se iniciarán en mayo

Las obras de reparación del hundimiento aparecido en el Puente de Nuevo de Ronda tendrán que esperar hasta finales de mayo o principios de junio, una vez que concluya el último de los grandes eventos que desarrollan en la ciudad y que es la celebración de Ronda Romántica. En este sentido, el delegado municipal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, explicó que no era posible adelantar los plazos previstos para el proyecto que fue aprobado para acogerse a una subvención de la Diputación Provincial de Málaga. La decisión llega tras descartarse la posibilidad que se estaba barajando de tratar de adelantar los plazos previstos para el desarrollo del proyecto, aunque, tras diferentes consultas técnicas, se descarta esta posibilidad ante la imposibilidad administrativa.

Las fuentes municipales consultadas insisten en señalar que se trata de un hundimiento que no afecta a la estructura del puente y que se encuentra situado en la parte de relleno que existe sobre la infraestructura principal, que no se encuentra afectada en su solidez, aunque lo aparatoso del hundimiento en uno de los extremos provoca que muchos rondeños al pasar por allí vuelvan la mirada hacia la zona para ver la evolución del mismo. Los técnicos municipales y del Instituto Geológico Minero coinciden en señalar como "superficial" el problema existente, aunque sí llaman la atención sobre que dichos problemas en el tablero del puente están provocando filtraciones de agua hacia la estructura principal.

En cuanto a las medidas para la restricción del tráfico sobre el Puente Nuevo que estaba previsto debatir hoy en una reunión del Gobierno municipal, la delegada municipal de Patrimonio, Francisca González, explicó que dicho encuentro había quedado aplazado para hoy debido a problemas de agenda de algunos de los ediles que deben asistir. Eso sí, confirmó que mantiene su posicionamiento sobre este asunto y que a dicho encuentro acudirá con una propuesta para restringir en paso de alguna manera y proteger la zona del hundimiento.

No obstante, González, insiste en no adelantar las posibles medidas ante de debatirlas con sus socios de gobierno (PSOE y PA) y ver si cuenta con el respaldo de ellos para ponerlas en práctica. Eso sí, reconocía que "muchas opciones no hay". De momento, aunque no han trascendido dicha propuesta, las fuentes consultas apuntan a que se proponga dejar una sola dirección o realizar restricciones parciales en función de los horarios, aunque lo que sí parece absolutamente descartado, al menos de forma inmediata, es un corte total del tráfico por el Puente Nuevo. A pesar de ello, el corte sí será necesario realizar en el momento que se acometan los trabajos de reparación del hundimiento, lo que obligará a mantener cerrada la circulación durante unos 20 días, que es el plazo estimado para que puedan realizarse las obras.