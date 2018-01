La resonancia del Hospital de la Serranía comenzará a funcionar la próxima semana

La resonancia nuclear magnética de alto campo del Hospital de la Serranía de Ronda comenzará su actividad programada la próxima semana con estudios de cráneo, columna y rodilla. Así lo ha anunciado este jueves la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Isabel González, durante su visita al centro, donde además ha concretado que "de forma progresiva se procederá a la ampliación tanto del número de pruebas realizadas con esta tecnología como de su aplicación a otras zonas y estructuras del cuerpo".

En este punto, ha destacado que la adquisición de este equipamiento tecnológico de última generación permite el desarrollo de estudios avanzados gracias a la precisión y calidad de las imágenes obtenidas, "y evitará desplazamientos innecesarios de pacientes y usuarios para la realización de este tipo de prueba diagnóstica fuera del centro hospitalario".

González ha indicado que previamente, y durante estos días, se está llevando a cabo un periodo de formación técnica con la finalidad de familiarizar a los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico con el sistema de funcionamiento de este equipo.

También se está planificando un programa de actualización de conocimientos en otros centros sanitarios del sistema sanitario público andaluz con el objetivo, como se ha indicado, de ir procediendo a la extensión de este tipo de pruebas a otras áreas del cuerpo.

La delegada, junto con el gerente del Área Sanitaria, José Antonio Ruiz Romero, ha recordado que con anterioridad se desarrollaron trabajos de adecuación de espacios de la zona en la que se ha ubicado este equipamiento y de las instalaciones técnicas del mismo.

Así, acometieron al acondicionamiento de la sala destinada a la resonancia nuclear magnética, la sala técnica y el área de vestuario para pacientes. Esta nueva adquisición tecnológica ha supuesto una inversión de 1.307.308 de euros por parte del Servicio Andaluz de Salud. Este nuevo equipo atenderá al cabo del año unos 4.000 pacientes y evitará desplazamiento de los pacientes.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha invertido un total de 7.599.234 euros en la adquisición y equipamiento de cinco nuevos equipos de resonancia magnética de alto campo de 1.5T (teslas) que se incorporan a los ya existentes en los hospitales de la sanidad pública de Málaga y provincia.

En concreto, el destino del resto de los cuatro equipos será el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Valle del Guadalhorce -dependiente del anterior- y Hospital Universitario Regional de Málaga.

Por otro lado, cuestionado por las críticas ante la falta de personal en urgencias, el gerente ha señalado que "el cien por ciento de la plantilla está completa", además de que se trabaja en "el dimensionamiento de la plantilla en función del numero de urgencias".

"No es que faltan profesionales, el colapso es debido a la alta frecuentación ahora, donde está la mayor ocupación de todo el año", ha sostenido en relación con las citadas criticas. Además, ha añadido que "se han contratado profesionales para la apertura de todas las camas necesarias en función de la demanda asistencial".

Por último, ha agradecido a los profesionales el esfuerzo realizado, sobre todo en periodo vacacional "porque no es que no se haya querido contratar, es que no hemos encontrado", ha concluido.