La restricción de tráfico en el Puente Nuevo se iniciará antes de finalizar 2017

La regulación del tráfico en el Puente Nuevo de Ronda se comenzará a aplicarse antes de que finalice el año, aunque las fuentes municipales consultadas no han precisado el día exacto en el que lo hará. En este sentido, no descartan que puedan ser el propio 26 de diciembre, una vez que concluyan las obras de reparación que se están realizando y sea puesta la infraestructura a disposición de la delegación municipal de Tráfico. Y es que el Gobierno municipal, a pesar del rechazo de los hosteleros y empleados de situados en el Barrio de Francisco y el anuncio de una manifestación de protesta el mismo día 24 de diciembre, que cuenta con el respaldo de los grupos de la oposición, no está dispuesto a volver a ceder y modificar la propuesta que finalmente recibió el visto bueno del grupo de trabajo que estuvo debatiendo este asunto durante un año.

La propia alcaldesa rondeña, Teresa Valdenebro, insistió ayer en que el plan de movilidad se comenzará a aplicar con las medidas que están previstas, aunque no descartó que más adelante se puedan hacer algunas modificaciones en función del resultado que las medidas puedan ir dando. No obstante, la regidora se mostró convencida de que dicha regulación no será traumática y que tampoco tendrá las repercusiones tan negativas que se están augurando por parte de los colectivos que las rechazan. "Cuando se pongan en marcha el impacto no será tanto, creo que serán medidas positivas", dijo Valdenebro.

La alcaldesa recordó que en otras ciudades medidas de calado similar también han provocado al principio un cierto rechazo y polémica, aunque mantuvo que con el paso del tiempo se pudo comprobar el beneficio de las mismas. En este sentido, la regidora pidió paciencia a los ciudadanos hasta que se compruebe realmente el funcionamiento de las mismas, aunque indicaba que "no podemos contar con todo el mundo al 100%", en referencia a los apoyos que puedan recibir. Mientras tanto, desde el Partido Popular (PP) de Ronda, su portavoz, Antonio Arenas, insistió en rechazar el plan anunciado por el Gobierno municipal, y es que los populares defienden la construcción de un vial alternativo antes de tomar medidas de restricción. Una alternativa que también reclaman los vecinos de San Francisco.