"El tren supersónico situaría a Antequera en el liderazgo de la investigación"

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, destacó ayer las "negociaciones" del Ministerio de Fomento para que las instalaciones de Adif en el anejo antequerano de Bobadilla acojan parte del desarrollo del tren supersónico Hyperloop, iniciativa de la compañía Virgin. Así, aseguró que si se concreta situaría a la ciudad "en el liderazgo de la investigación tecnológica en Europa". "De concretarse no sólo situaría a la ciudad en el liderazgo del transporte de mercancías y viajeros, de la alta velocidad y las autovías, sino también de la investigación tecnológica en Europa. No hay una experimentación de ese tipo en el continente", añadió.

El regidor consideró que se trata de una "inmejorable noticia". "Que se hayan fijado en las instalaciones de Antequera para realizar investigaciones e inversión no solo es bueno desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de formación y el empleo ligado a la tecnología ferroviaria", destacó el regidor. "Había por parte de algunos partidos propuestas un tanto sorprendentes de uso de las instalaciones integrales de servicios ferroviarios de Adif en Bobadilla. Yo siempre había tenido en conversación con Adif y Fomento la intención de mantener el uso tecnológico de esas instalaciones", recalcó Barón.

Además, indicó que "Adif barajaba varias propuestas y trabajaba a varias bandas. Si Fomento no podría concretar determinados proyectos para el uso de esas instalaciones, el mismo Adif hubiera hecho uso de ellas para investigación tecnológica y mejora de la alta velocidad". De igual forma, el alcalde también ha destacado que si se llevan a cabo estas experimentaciones, esto supondría el aumento de la empleabilidad en Antequera.

Mientras tanto, el portavoz del PSOE en la ciudad del Torcal, Javier Duque, calificó como una "buena noticia" que se baraje Antequera como opción, al tiempo que mostró su deseo de que se haga "realidad".

No obstante, no ocultó su sorpresa por la posición del PP, señalando que "lo que no entiende es que el PP apueste por esta infraestructura cuando calificó de locura el anillo ferroviario", algo que achacó a que en ese momento gobernaba el PSOE en la ciudad".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, Francisco Matas, afirmó que "me parece una nueva maniobra de distracción para tapar la desastrosa gestión del ferrocarril para Antequera". En este sentido, señaló que "lo que tiene que anunciar es la terminal ferroviaria del Puerto Seco, la conclusión del tramo de Ave a Granada, la electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, la ampliación de la línea de Cercanías C-2 desde Málaga a Antequera y la conclusión de la estación de AVE en Antequera".