"Esto ha tardado demasiado tiempo"

A Dolores Durán Polo la edad le obliga ya a andar con bastón y a buscar una silla para no estar tanto de pie. Pero aún así acude a la reunión junto a la fosa en la que los arqueólogos explican a los familiares el trabajo de exhumación que están haciendo en Álora. Tiene cierta tristeza en los ojos. Lola está allí por su tía -Joaquina Polo Campaña- que tenía siete hijos y un embarazo de ocho meses cuando la fusilaron. "No la conocí, pero hoy tengo algo brincando por dentro", asegura su sobrina.

Otra Dolores -que prefiere no dar su apellido- afirma que la apertura de la fosa le genera mucha "ilusión". Allí, en algún lugar, está su abuelo materno. Su madre no llegó a conocerlo porque lo fusilaron cuando su abuela estaba embarazada. "Ya no hay vuelta de hoja, no hay manera de arreglar lo que pasó. Mi madre no pudo conocer a su padre, pero me gustaría que me dieran el cuerpo de mi abuelo para poder enterrarlo con mi madre y mi abuela. Ya no tiene solución ninguna, pero hay que evitar que algo así vuelva a pasar", reflexiona a las puertas de un pequeño panteón en desuso en el que los arqueólogos guardan los huesos de los cuerpos que ya han recuperado.

María y Ana Dueñas Castillo también asisten al encuentro de familiares organizado por la Memoria Histórica de Álora. Cuentan que su abuelo paterno, José Castillo Cuéllar, se negó a caminar hacia el cementerio para su fusilamiento. Así que le partieron los brazos y le dieron una paliza antes de matarlo, recuerdan. Además, como escarnio, ordenaron rapar a su hija. Ahora que la fosa empieza a hablar con cada exhumación, María siente "rabia". Han pasado exactamente 80 años desde los fusilamientos. "Esto ha tardado demasiado", se queja Ana. "Es que había mucho miedo", acota María. Y luego añade: "Pero ya no tenemos miedo". Llama la atención, sin embargo, que un par de las personas allí reunidas digan algún nombre o hagan un comentario sobre incidentes de la época de la Guerra Civil en voz más baja.

Junto a la fosa, Andrés Fernández, el coordinador de las exhumaciones, y Cristóbal Alcántara, otro de los arqueólogos, explican a los familiares con hondo respeto el trabajo que están haciendo para recuperar los cuerpos. Juan Lepe, presidente de la Memoria Histórica en Álora e impulsor del encuentro para que las familias conozcan el avance de los trabajos, anima a los tengan a sus seres queridos en este enterramiento clandestino a que se acerquen a la asociación y se hagan las pruebas de ADN para que puedan ser identificados.

La documentación que aporta esta organización recoge sentencias de fusilamiento en la que la justificación -sin argumentos de Derecho ni hechos probados- ocupa las primeras 10 líneas y el listado de detenidos a ejecutar llena el resto del folio; una extensión cuatro veces mayor. Una página, una sola página que condena a la muerte en algunos casos hasta 40 personas. Hay otro fallo en el que el "Consejo Permanente de Guerra número 2 de la Plaza de Málaga" manda al paredón a 20 personas y en el mismo texto ya añade que la sentencia es "declarada firme por el señor auditor". No hay otra instancia judicial, ni derecho a recurso.

La historiadora Raquel Zugasti, que ha recuperado testimonios e información de la represión franquista en Álora, destaca "la fuerza y la valentía de las familias" durante todos estos años y recibe la apertura de la fosa con "una alegría muy grande".

Otro familiar cuenta que al principio, cuando hacían los traslados para los fusilamientos, ataban a los detenidos con sogas. Pero como algunos lograban fugarse, "empezaron a atarlos con alambre". Ese material fue también el que usaron los represores para fabricar una jáquima que pusieron a un detenido cuyo mote familiar era cabeza de borrico para mofarse de él.

Así, como una metáfora de las exhumaciones, las familias desentierran también sus relatos, sus recuerdos, su dolor, su denuncia y la esperanza de dar sepultura a sus seres queridos, aunque sea 80 años después.