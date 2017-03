Una treintena de negocios rondeños obligados a cerrar por un corte de electricidad

La asociación de empresarios Apymer mostró ayer su malestar por el corte programado en el suministro de electricidad en varias calles próximas a la plaza Concepción García Redondo, que supondrá que un total de 36 negocios de la zona tengan que cerrar sus puertas obligatoriamente, ya que está previsto que no tengan suministro entre las 8:00 y las 18:00. "Queremos manifestar nuestro rechazo más enérgico contra estos cortes", señalaron en un comunicado desde Apymer, que también explicó que habían tratado de realizar diversas gestiones con la compañía para tratar de trasladar el corte a otro día que no tuviese tanta afección en los negocios, aunque no habían tenido un resultado positivo esos contactos.

Además, aseguran que tampoco tuvieron respuesta a la propuesta realizada para que se instalasen grupos electrógenos que permitiesen mantener la actividad mientras los operarios de Endesa ejecutan los trabajos previstos, aunque "tampoco ha tenido respuesta". Desde la asociación de empresarios lamentaron que desde la compañía no se contemplase el realizar estos trabajos en domingo o fuera del horario laboral, que es la petición que han realizado.

"Estamos hablando de bares, restaurantes, clínicas dentales, comercios, hoteles, etcétera, que deberán hacer un cierre forzoso de sus negocios, a lo que se añade además el peligro de pérdida de mercancías refrigeradas en muchos de ellos", indican en su comunicado. Mientras tanto, entre los responsables de los diferentes negocios es malestar era evidente y la preocupación elevada por el peligro que podría tener para el género que se almacena en las diferentes cámaras frigoríficas. "Sanidad está todo el día con el tema de las temperaturas, ahora qué hacemos", señalaba el propietario de uno de los bares que se verán obligados de cerrar sus puertas. Por otra parte, también se denunció la desinformación sobre el corte de suministro, ya que, según la asociación de empresarios, en el número indicado en los carteles de aviso no tendrían conocimiento del corte.