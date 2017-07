Los vecinos de Almáchar, El Borge e Iznate saben de la verdadera riqueza de la uva pasa moscatel. Lo aprendieron de sus abuelos, y éstos de los suyos. Más de 200 años poblando las escarpadas laderas de la Axarquía. Dando vida a esas tierras donde las bestias se parten los lomos cargando cajas de la que fuese antes de la filoxera la provincia de España con mayor producción, por delante de La Rioja.

Y así, alrededor de la uva pasa fueron desarrollándose estos pueblos axárquicos. Su cultura, sus tradiciones, sus fiestas han ido girando en torno a este cultivo que en agosto centra su actividad. Cada familia, más de 2.000, prepara los aperos para la vendimia y la elaboración de las pasas que sigue haciéndose de forma artesana.

También los hay que vienen de fuera para enfrentarse al sol y a las pendientes que requiere el trabajo.

Y pese a la falta de ayudas económicas que han tenido estos pequeños agricultores, a su dureza, y a la escasa rentabilidad, estos pueblos han seguido manteniendo el moscatel que dibuja el paisaje de una zona de la provincia de Málaga. Y lo han hecho porque es mucho más que una uva pasa.

Tanto que a través de la Mesa de la Pasa - integrada por sindicatos y asociaciones agrarias, cooperativa de agricultores y los ayuntamientos de Almáchar, El Borge e Iznate- han conseguido movilizar a la administración autonómica y ésta al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que defienda su candidatura como Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). De conseguirlo, sería el primer cultivo europeo declarado Patrimonio Agrícola.

"Tiene la misma relevancia que Los Dólmenes de Antequera que han conseguido ser Patrimonio de la Humanidad. En un mundo tan globalizado como el que tenemos sería situarnos en el mapa. Para nuestros pueblos sería un revulsivo turístico importantísimo. Se abriría un nueva vía para que la uva moscatel persista y no se pierda", comentó el alcalde de Almáchar, José Gámez, quien recordó que actualmente "supone un complemento a la renta de muchas familias" pero su cultivo ya no sirve de sustento a ninguna. "La uva pasa forma parte de nuestra cultura. No sólo la hemos mantenido sino que forma parte de nuestra idiosincrasia. Los arroyos, la fauna, el folclore… todo aquí se mueve alrededor de ella", añadió el regidor quien insistió en la grandeza de esta cultivo que "merece la pena ser preservado".

En el mismo sentido, se manifestó el alcalde de El Borge, Salvador Fernández, quien considera que este reconocimiento por el SIPAM supondría "proteger a nivel internacional nuestra agricultura y los pueblos que vivimos de ella". "Sería un recurso turístico y una protección de cara a su sostenimiento a través de ayudas", añadió el regidor quien recordó el largo camino que están recorriendo desde que "hace tres años el Gobierno Central hiciese recortes en política agraria". "No es fácil enfrentarse a pendientes de 45 grados. Tenemos una producción reducida pero la demanda es mayor. De conseguir esos reconocimientos sería una ayuda para la economía mermada de los pueblos de interior", añadió Fernández.

Actualmente la uva pasa concentra una producción de 400.000 kilos anuales y fue regulada en 2013 a través de la Denominación de Origen Pasas de Málaga,

"Conseguir la declaración de Patrimonio Agrícola tiene un factor económico importantísimo, pero más si cabe sus connotaciones culturales. Es la historia de nuestros y sería un revulsivo para fijar la población a estos territorios que actualmente tienen dificultad de mantener porque sus habitantes buscan ciudades más grandes con otros recursos", expuso el alcalde de Iznate, Gregorio Campos.

En España, también persigue esta declaración el Valle Salado de Añana (Álava) cuya candidatura fue presentada el pasado viernes por el Gobierno Central.

La de la uva pasa ha estado respaldada además de por la Mesa de la Pasa, por la Asociación Moscatel Axarquía, y la Consejería de Agricultura y Pesca que se ha encargado de asesorar y revisar el trabajo realizado por el comité técnico de la candidatura.

La FAO puso en marcha en 2002 la iniciativa SIPAM para seleccionar sistemas destacables de uso de la tierra y paisajes, ricos en diversidad biológica, de importancia mundial, que evolucionan a partir de la coadaptación de una comunidad con su ambiente y sus necesidades y aspiraciones, para un desarrollo sostenible.