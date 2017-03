La velocidad máxima en el casco histórico de Ronda será de 20 km

La velocidad máxima en el casco histórico de Ronda pasará a ser de 20 kilómetros por hora, una vez que todos los grupos con representación municipal han dado el visto bueno a la propuesta presentada por la delegada municipal de Tráfico, Francisca González. De este modo, los actuales 50 kilómetros por hora serán historia dentro de poco en un porcentaje importante de las calles de la ciudad del Tajo, ya que la catalogación de casco histórico se extiende más allá del Puente Nuevo e incluye a la buena parte del casco urbano que se encuentra próximo al Tajo rondeño, además de del área conocida como La Ciudad y que es la zona situada entre el propio Puente Nuevo y el Barrio de San Francisco.

Ahora, desde el Consistorio solo se tendrá que esperar a la correspondiente publicación para que la nueva ordenanza municipal entre en vigor y sea de aplicación en todas las calles que forman parte de la zona urbana protegida de Ronda. En este sentido, González, defendía la idoneidad de esta medida para hacer compatible la convivencia entre los vehículos y los muchos peatones que suelen frecuentar estas calles, que son las que mayor número de visitantes suelen atraer, al estar situados en este espacio los principales atractivos turísticos de la ciudad, lo que en ocasiones hace complicado circular, ya que las aceras de quedan pequeñas para acoger a tanto viandante.

Tráfico también está estudiando cambios en los horarios de carga y descarga en el centro

Uno de los ejemplos de esta cogestión es el paso por el Puente Nuevo de Ronda, que soporta una media diaria de unos 11.000 vehículos y en el que es habitual un concentración pasiva de turistas que cruzan de un lado a otro para contemplar el Tajo, produciéndose en ocasiones situaciones de peligro. De igual modo, también explicó que dicho cambio tampoco va suponer un gran cambio para los conductores, y es que en buena parte de las calles que se verán afectadas por la reducción de velocidad en la actualidad ya resulta complicado circular a una velocidad mayor debido a las pequeñas dimensiones que tienen.

La medida irá acompañada tras su entrada el vigor de una campaña de información y de control con radares para informar a los conductores de los cambios que se han producido, tras lo que se procederá a sancionar a aquellos conductores que no respeten los límites de velocidad que han sido aprobados por el Ayuntamiento.

La medida que entrará próximamente en vigor comenzaba a extenderse ayer entre los rondeños y provocaba división de opiniones, entre aquellos que consideran que mejorará la seguridad en la circulación y los que creen que el espacio sobre el que se aplicará es demasiado amplio y no consideran necesario que la limitación llegue a ciertas zonas en las que la presencia de turistas es pequeña, aunque están catalogadas oficialmente como Casco Histórico. "En las zonas de la ciudad no lo veo mal, pero en todo el casco histórico no me parece necesario", señalaba Manuel, uno de los rondeños que ayer comentaba la medida.

Entre aquellos que rechazan la medida están los que creen que a esa velocidad los atascos los atascos aumentarán de forma considerable y se complicará la situación del tráfico actual.

Las propuestas para reducir la velocidad máxima permitida no son nuevas, aunque hasta el momento no habían salido adelante. En concreto, desde Izquierda Unida (IU), formación que actualmente dirige la delegación municipal de Tráfico, ya se presentó una propuesta parecida para reducir la velocidad en favor del medio ambiente y la seguridad de los peatones.

Además de la limitación de la velocidad, la responsable de Tráfico, Francisca González, también anunció que se están estudiando otras medidas como el cambio de los horarios de la carga y descarga en el propio casco histórico, que en la actualidad incluyen amplios horarios durante la mañana y también fracciones de varias horas durante la tarde. Precisamente, la amplitud de estos horarios también ocasionó quejas de vecinos que fueron transmitidas por partidos de la oposición en uno de los últimos plenos celebrados.