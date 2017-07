Cecchini: "Demichelis me llamó y me convenció"

Emanuel Cecchini. "Se pronuncia tal como se escribe", se apresuró a matizar en su presentación como nuevo jugador del Málaga, hecha oficial hoy mismo y que le tendrá aquí por cinco temporada con una cláusula de rescisión de 40 millones. "Recibí un llamado de Martín [Demichelis] que me terminó de convencer. Me dio confianza y se cerró todo rápido", reveló.

También aportó luz a una de las incógnitas sobre su fútbol, en qué posición se desenvuelve más cómodo: "Tengo un poco más de vocación en lo ofensivo, me gusta soltarme más, pero me puedo adaptar a las posiciones que haya en el centro del campo y me pongo a disposición del técnico".

Sobre la afición, el jugador quiso "agradecer porque por redes sociales me hacen llegar su apoyo. Vengo con muchas ganas y voy a dejar todo".

También contó que uno de sus referentes en LaLiga es Fernando Gago. "Me fijaba mucho en él. Me gustan algunas cosas de su juego. Miro mucho fútbol y es uno de los referentes para tratar de seguir respondiendo", compartió.