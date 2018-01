Sin propósito de enmienda (0-1)

2018 no ha traído tres puntos ni nada parecido. Tampoco un partido que se diferencie en algo a lo vivido en 2017. El año nuevo viene sin propósito de enmienda del Málaga, que otra vez se estrella contra sí mismo. El Espanyol se impuso en La Rosaleda, fría y desangelada, con el gol de Sergi Darder para cumplir el cenizo. Porque si algo puede salir mal en Martiricos, saldrá mal.

En el Málaga todo es así, rozando lo surrealista. El gafe es fuerte, parece un guión predefinido que solo cambia de personajes, pero el argumento es el mismo. Día de pitos y perdones, de castigos del que un día te hizo feliz y al otro te dejó tirado. Seis minutos necesitó Sergi Darder en su vuelta a La Rosaleda para provocar el revuelo y desatar iras. Un desajuste, un pase atrás y el canterano malaguista puso por delante al Espanyol con un disparo certero.

En adelante, un rato de ira del malaguista. La olla a presión dejó escapar un poquito de vapor, un pitido dividido. Que si Míchel, que si Al-Thani. Y el equipo que juega a lo mismo de siempre ante el mismo Espanyol que de la nada se inventó tres puntos hace casi un año. Ese día fue Piatti, esta vez fue Darder el que trajo los fantasmas. Porque el equipo de Quique no produjo nada más allá del tanto; replegó y jugó con la tensión del Málaga, inocente y falto de ideas. Voluntad de Keko, intentos de Chory, redención de Iturra. Poquito más que eso.

La entrada de Borja Bastón, Ontiveros y Juanpi tampoco remendó nada. No sirvieron de impulso para un equipo que sigue en la misma idea del 4-4-2, el centro y pare de contar. Quizá no dé para más, aunque para eso está el mercado, pero si no se toman decisiones el camino es el que es. No hay revulsivo y lo que el público vive semana sí, semana también en La Rosaleda es la muerte a pellizcos. Una marcha lenta y dolorosa de la que se aprovechan equipos como este Esspanyol que vino para marcar, sentarse y esperar para viajar a Barcelona con su botín.

Pitido final, silbidos, otra vez lo mismo. Cambió el año, pero no hay milagros. El descenso se queda a cinco puntos tras otra oportunidad desaprovechada. Y lo mejor... O lo peor, según se mire, es que aún queda muchísima Liga por delante.