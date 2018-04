ABBA anuncia dos nuevos temas 35 años después y una gira con... hologramas

Los integrantes de ABBA anunciaron ayer que han grabado dos canciones nuevas 35 años después de su último trabajo conjunto. "Decidimos que podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y entrar en el estudio de grabación. Lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y sólo hubiésemos estado fuera durante unas breves vacaciones", anunció el grupo sueco en un breve comunicado. La grabación de los dos temas fue consecuencia de una gira de los avatares del grupo, explicó la banda en referencia a sus alter ego virtuales, copias digitales de los cuatro componentes, con su aspecto de los años 70 y realizados mediante una combinación de vídeo y tecnología de última hora.

El título de uno de los temas es I Still Have Faith In You y lo cantarán esos hologramas -en realidad será un playback de toda la vida- en un especial de televisión producido por las cadenas NBC y BBC que se emitirá en diciembre. "Puede que hayamos envejecido, pero la canción es nueva", añadieron en el comunicado, firmado por los cuatro componentes del grupo: Agnetha Fältskog, de 68 años, Benny Andersson, de 71, Björn Ulvaeus, de 73, y Anni-Frid Lyngstad, de 72. Ya sólo el anuncio supuso el éxtasis para sus seguidores, pese a que ni siquiera se han podido escuchar aún esas dos nuevas canciones.

ABBA saltó a la fama en 1974 al ganar el festival de Eurovisión con Waterloo. Dancing Queen, Mamma Mia, The Winner Takes It All o Chiquitita, entre otros gigantescos éxitos, les dieron una fama de alcance universal, 380 millones de discos vendidos y hasta un museo propio en Estocolmo. En 1982 el grupo, debido a las turbulencias sentimentales en su seno, decidió darse "una pausa". Hasta hoy -salvo si se dan por válidos los dichosos hologramas...- ya no han vuelto a actuar juntos.