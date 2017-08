Ainhoa Arteta y Dwayne Croft se vuelven a encontrar 15 años después

Dos maestros de la música clásica se reencuentran. La soprano Ainhoa Arteta y el barítono Dwayne Croft ofrecerán un concierto este martes 8 de agosto en Starlite. La pareja ha elegido la cantera de Nagüeles, en el municipio malagueño de Marbella, para ofrecer su primer concierto tras 15 años sin actuar juntos.

Junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, y bajo la batuta del maestro Marco de Prosperis, ambos artistas interpretarán clásicos del cine de Hollywood y de los musicales de la avenida de Broadway. El programa incluye piezas como Moon River, de la película Desayuno con diamantes; La Mamma Marta de filme Philadelphia; Somewhere over the rainbow de El mago de Oz; Los siete magníficos; entre otras.

Ainhoa Arteta es una de las sopranos más importantes de España en la actualidad. Hizo su debut en Palm Beach en 1990 y desde entonces ha actuado en lugares como el Teatro Colón de Buenos Aires o el Metropolitan Opera House de Nueva York.

El concierto, que tendrá lugar a las 22:30 horas con la apertura de puertas a las 20:00 horas, será "muy especial" con el que "se podrá vivir una noche única en un enclave mágico con dos grandes voces de la música clásica", destacaron desde la organización del festival marbellí. El precio de la entra tiene un coste mínimo de 30 euros.