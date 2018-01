Albert Boadella lleva a la ópera a Picasso, un "Atila sobrevalorado"

Pablo Picasso fue un pintor "sobrevalorado", "un Atila del arte" que consiguió que a su paso la pintura "no volviese a nacer" y se convirtiese en un "asunto financiero", asegura Albert Boadella sobre el protagonista de su ópera El pintor, que llegará a los Teatros del Canal de Madrid el 8 de febrero. Boadella (Barcelona, 1943) vuelve a los teatros que dirigió desde 2008 hasta el fin de la temporada 2016-2017 con el estreno absoluto de una obra de la que firma el libreto y que, además, dirige.

El pintor, que ya ha colgado el letrero de entradas agotadas para sus tres únicas funciones de los días 8, 10 y 11 de febrero, es "una mirada crítica" a la vida y obra del pintor, explica en medio de los ensayos el dramaturgo. "El objetivo de la gente de la farándula es poner en tela de juicio los mitos, espirituales, sociales, morales y humanos. Picasso, sin duda alguna, es un mito sobrevalorado por muchos motivos. En primer lugar, porque él se hizo comunista en el año 45 y, por tanto, fue ensalzado por toda la intelectualidad comunista", afirmó Boadella.

En "El pintor", con música de Juan J. Colomer y dirección musical de Manuel Coves, el fundador de Els Joglars cuestiona el significado de Picasso en la historia de la pintura. "Se le ha dado una importancia que no tiene pictóricamente, pero sí que la tiene en relación con las consecuencias de su obra, y esas consecuencias no son positivas. Han sido negativas", opina el dramaturgo barcelonés. El pintor malagueño, sostiene, consiguió la "industrialización de la pintura": "A partir de él, el arte se empieza a llamar artes plásticas y ya es un asunto financiero: ya no es un asunto de contenidos artísticos, sino de pura especulación. Yo digo que Picasso ha sido como Atila, un gran general, que donde por allí donde ha pasado no ha vuelto a crecer la pintura".