Alborán brinda sus promesas desde Málaga

Después de un exitoso paso por Latinoamérica el cantante malagueño Pablo Alborán continúa con su Tour Prometo 2018, que iniciará en España en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de la capital malagueña, su tierra. El viernes 18 y el sábado 19 comenzará la gira nacional con dos conciertos para los que las entradas llevan agotadas desde hace semanas.

Alborán tuvo un inicio espectacular hace unos meses en Ciudad de México ante unas 10.000 personas que disfrutaron de las canciones de su nuevo disco Prometo -lanzado el pasado 17 de noviembre del año pasado- y de sus grandes éxitos. Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Santiago de Chile fueron las siguientes paradas.

En su Tour Terral de hace tres años cosechó un gran éxito y todo apunta a que volverá a repetir con Prometo. Tras Málaga partirá hacia Bilbao (1 de junio) para pasar luego por Valladolid (2 de junio), Barcelona (8 y 9 de junio), Sevilla (16 de junio), La Coruña (22 de junio), Madrid (29 y 30 de junio), Valencia (4 y 5 de julio), Las Palmas de Gran Canaria (20 de julio), Santa Cruz de Tenerife (21 de julio), Gijón (27 de julio), Madrid (31 de julio), Marbella (1 de agosto), Palma de Mallorca (3 de agosto), Sant Feliu De Guixols (7 de agosto), Tarragona (8 de agosto), Chiclana de la Frontera (16 de agosto), Alicante (18 de agosto), Mérida (30 de agosto), Murcia (14 y 15 de septiembre), Granada (22 y 23 de septiembre), y de nuevo Madrid y Barcelona (8 y 21 de diciembre, respectivamente).

El nuevo disco del malagueño fue el más vendido de todo el 2017 a pesar de que fue lanzado en noviembre. Se impuso así a otros artistas favoritos de los compradores españoles como Joaquín Sabina, El Barrio, Alejandro Sanz, Vanesa Martín y Melendi, tal y como hizo con Terral en 2014. Alborán fue el único que sobrepasó los 100.000 ejemplares vendidos, aunque Sabina se quedó cerca con Lo niego todo, su primera colección de nuevas canciones en siete años.

"Estoy feliz, he hecho lo que he querido, he podidomaterializar todolo que tenía en la cabeza después del parón que necesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado en estos años y plantearme hacia dónde debía ir. Ha sido providencial que en este momento encontrara a Julio Reyes, un productor que ha sabido guiarme muy bien. Yo llevaba siete años sin parar y necesitaba el año que paré para pasarlo tranquilo, en Málaga con mi familia. Hubo tiempo para todo: para descansar, para viajar y también para estudiar otra vez. Todo ese tiempo de reflexión se notó cuando regresé al estudio y comenzó el trabajo con Julio, que me ayudó a canalizar toda esa energía positiva y enfocarla en las nuevas canciones", explicó el artista a este periódico días antes del lanzamiento del disco.

Prometo llegó tras dos años de silencio que Alborán consideró fundamentales para alcanzar cierta madurez musical. El productor colombiano Julio Reyes jugó un papel importante. Asentado en Miami, es una fábrica de ganar Grammys por cuyas manos han pasado artistas de la talla de Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer Lopez, Kanny García, Nelly Furtado, Taylor Dayne, Laura Pausini, Chayanne y Diego Torres, entre muchos otros.

"Durante la grabación todo fluía con facilidad, quizá por la total confianza que deposité en Julio Reyes. Desde el primer momento sentí mucha seguridad porque intuí que él iba a entender perfectamente lo que yo quería. Y así fue. Lo hizo por ellado más moderno y también por el clásico, unas veces por la balada y otras asumiendo el riesgo de afrontar algunos temas más movidos. Supo sacar cosas que llevo dentro y alguna otra faceta mía que la gente no conoce. Para conseguir eso yo necesitaba un compañero como él, que musicalmente me entendiera bien. Él trabaja con la sonrisa en la boca y por algo es muy apreciado y querido por los que trabajanjunto a él. Ha sido un gran placer hacer este álbum a su lado", recordó el cantante sobre el productor.

Con su último trabajo el cantante ha buscado alejarse de la percepción de músico romántico que puede tener el público sobre él, por lo que ha explorado nuevos territorios, aunque sin renunciar a su identidad. "En el terreno musical huyo del encasillamiento. Para mí era importante poder tenerla posibilidad de arriesgar, poder hacer cosas diferentes, experimentar, jugar con las canciones y liberarme así de muchos prejuicios musicales. Es obvio que el gran público asocia el nombre de Pablo Alborán con la música romántica. Pero yo soy músico y el encasillamiento me asusta. Por otro lado creo en la sencillez. No querer encasillarme no quiere decir que tenga que asociar lo complicado conlo bonito. Yo tengo que hacer lo que me pide el cuerpo", apuntó.