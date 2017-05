¿Alguien dijo CaixaForum?

Parecía que la decisión final de construir un CaixaForum en Sevilla, inaugurado hace dos meses, iba a sofocar de una vez el empeño aplicado desde Málaga para hacerse con un equipamiento de igual titularidad. Desde la misma Obra Social 'La Caixa' han insistido en varias ocasiones en que no entra en sus planes abrir otro CaixaForum en Andalucía, pero seguramente no contaban con la obstinación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien tradicionalmente se niega a dar por muerto un proyecto, especialmente en materia cultural (sobreponiéndose, incluso, a la decisión del Gobierno de España de suprimir el consorcio para el Auditorio con tal de mantener viva la llama). Únicamente, de hecho, ha dado por enterrada una iniciativa cuando ha contado con otra para anunciarla en su lugar (recuérdese que apenas liquidado el caso Art Natura empezó el alcalde a referirse a otro gran proyecto cultural para Tabacalera, que terminaría siendo el Museo Ruso). Fuentes municipales confirmaron a este periódico que De la Torre no ha dado por zanjada, ni mucho menos, la cuestión del CaixaForum. Ya en 2015, recién inaugurados el Museo Ruso y el Centro Pompidou, y con las obras del CaixaForum de Sevilla ya en marcha, el regidor afirmó que Málaga se encontraba "en el puesto de salida" para cuando la Fundación La Caixa decidiera abrir nuevos centros en España. Y entonces vio perfectamente posible la existencia de dos CaixaForum en Andalucía, algo que la entidad bancaria no comparte por ahora (actualmente existen ocho sedes en España, situados respectivamente en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona, Lleida y Sevilla). Cabe recordar que De la Torre aprovechó los problemas que provocaron el cambio de sede y los consecuentes retrasos del CaixaForum de Sevilla para postular la candidatura de Málaga como alternativa, y que criticó a la Junta de Andalucía por preferir la opción hispalense en lugar de la malagueña, que consideró la natural para el centro.

Dos años después, la determinación del alcalde parece no haberse reducido un ápice. Diversas fuentes de la entidad bancaria consultadas confirman que De la Torre ha mantenido conversaciones recientes con responsables de la Obra Social 'La Caixa' en distintos niveles, incluidos los superiores, en las que ha recordado su petición con igual vehemencia. Esta reclamación viene ya de bastante lejos: Francisco de la Torre también recordó en su momento que Málaga fue la primera ciudad que reclamó un CaixaForum fuera de Cataluña, y desde entonces no ha dejado de promover las bondades y oportunidades que entrañaría un proyecto de estas características en la ciudad. Por otra parte, la actividad de la Obra Social 'La Caixa' se ha multiplicado en los últimos años en Málaga, también en el ámbito cultural, con patrocinios diversos en centros de titularidad municipal (hace sólo unos días, por ejemplo, la entidad firmó un convenio de colaboración con el Teatro Cervantes para el desarrollo de la iniciativa Teatro e inclusión social, una materia ante la que la Obra Social muestra desde sus inicios una especial sensibilidad). Pero esta mayor implicación no quiere decir que la Fundación La Caixa tenga previsto traer a Málaga un CaixaForum. De todas formas, la negativa a darse por vencido es una especialidad de Francisco de la Torre que hasta ahora ha dudo frutos tan interesantes como el Centro Pompidou en el Muelle Uno, una historia que llegó a buen término, precisamente, por la insistencia a tiempo y a destiempo.

Más allá de la importancia que encierra per se un proyecto como el CaixaForum, verdadero emblema de la divulgación artística y cultural en España, Málaga podría tener otra razón de peso para reclamar un centro de estas características en lo que se refiere al mismo Centro Pompidou. Según el acuerdo alcanzado con el Centre Pompidou de París, éste mantendrá su sede malagueña hasta 2020 o, si se acordara una renovación del convenio por otros cinco años, hasta 2025. Actualmente, dada la satisfacción mostrada ante los primeros balances por el presidente del Centre Pompidou, Serge Lasvignes, la opción de los diez años de permanencia parece la más probable. Pero tanto Lasvignes como su predecesor, Alain Seban, se han mostrado tajantes a la hora de dar por hecho que el Centro Pompidou Málaga dejará de existir, al menos como museo, diez años después de su inauguración. Y por más que haya coqueteado con la idea de una prolongación posterior, De la Torre es bien consciente de que el hueco que quedará en el Muelle Uno no será precisamente pequeño. Un equipamiento como el CaixaForum podría ser una solución redonda a la partida del Pompidou, y un plazo de ocho años parece suficientemente largo como para que el viento cambie de dirección y la candidatura de Málaga obtenga luz verde. Eso sí, De la Torre se ha mostrado muy reservado a la hora de dar pistas sobre un posible emplazamiento para el centro: únicamente descartó el de la manzana del cine Astoria, cuya suerte ha tomado ciertamente otro rumbo. Dicen que el que la sigue la consigue. Aunque para entonces el alcalde sea otro.