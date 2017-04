Amin Maalouf: "El miedo y la inquietud permanecerán durante décadas"

El escritor libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, considera que los populismos no son un fenómeno pasajero y que las causas de la popularidad de líderes como la de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, "el miedo y la inquietud", permanecerán durante décadas. Maalouf (Líbano, 1949) es uno de los asistentes en la localidad menorquina de Sant Lluís a las Jornadas Literarias Mediterráneas en homenaje a Albert Camus cuando se cumplen 60 años de su Premio Nobel de Literatura, un homenaje en el que una treintena de intelectuales pretenden encontrar en su obra respuestas a la situación actual de los países mediterráneos.

"Lo esencial de lo que le ocurre al mundo es que tiene miedo del resto del mundo,la impresión de estar agredidos por los demás", señaló Maalouf en una entrevista en la que destacó la necesidad de "volver a Camus" y reflexionar a partir de hechos históricos y no de ideologías preconcebidas. Este miedo, indicó el autor de León el Africano, está relacionado en parte con los acontecimientos que ocurren en la actualidad pero más genéricamente con la globalización porque hay mucha gente que tiene dificultad para hacerle frente. "Pero hay una base real para este miedo, no es injustificado, aunque sea manipulado: estamos en un mundo que cambia tan rápido que a veces nos cuesta reconocerlo porque los cambios no llegan con un manual de instrucciones", recalcó Maalouf.

Para este escritor, los populismos no son un fenómeno pasajero sino un reflejo de la falta de orientación de la sociedad.

Respecto a la carrera electoral de la líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, Maalouf ha señalado que aunque es imprudente hacer previsiones, cree que no logrará llegar a dirigir el gobierno francés y que obtendrá el 40 % de votos en la segunda vuelta.

De todas formas, "son cifras que eran impensables hace unos años", ha indicado el escritor libanés, que ha señalado que "lo que es más preocupante todavía es que los factores que favorecen la popularidad de Marine Le Pen no son de una coyuntura que vaya a desaparecer pronto".

"Ese miedo, esa inquietud no va a desaparecer sino que permanecerá durante décadas", ha opinado Maalouf, que ha vaticinado que situaciones como la de estas elecciones francesas volverán a repetirse en muchos comicios hasta que, en algún momento, haya un "revulsivo".

Junto a Maalouf, escritores e intelectuales del arco mediterráneo como Yasmina Khadra (Argelia) o Manuel Vicent (España) analizarán el pensamiento de Albert Camus en Menorca, lugar de nacimiento de su abuela materna en unos encuentros promovidos por el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos.

Y es que el novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés nacido en la Argelia aún dominada por Francia, representó el espíritu y sentir mediterráneo en el ámbito intelectual y literario.

Sinan Antoon (Irak), Yannis Kiourtsakis (Grecia), Mohamed Achaari (Marruecos), Samar Yazbek (Siria), la poeta palestina Jehan Bseiso y expertos en la vida y obra de Camus son otros de los participantes en estos encuentros a los que también asiste el nieto del escritor Antoine Maisondieu