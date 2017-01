José Ángel Chacón restaura una viola para Jesús Reina y el Mimma

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) recibió el pasado mes de noviembre de 2016 un instrumento "único", tal y como lo califica el maestro luthier José Ángel Chacón, director de la Escuela de Luthería Malagueña, quien recibió el encargo de restaurarlo. Fueron dos semanas de trabajo las que dedicó Chacón a "recuperar el alma del instrumento". Ahora, este rara viola será utilizada en un próximo concierto por el concertista Jesús Reina.

Chacón señaló que "me llamó muchísimo la atención, porque el uso del armadillo para la caja de resonancia en una viola es inusual", "El trabajo es algo burdo. Su tipo de construcción nos indica que se construyó en América. No es delicado, pero sí es único", añadió el maestro luthier, que restauró personalmente esta pieza. "Yo ya no suelo ocuparme de estos trabajos, pero dado lo especial del instrumento y por ser un encargo del Mimma me volqué", afirmó. Para que esta viola de principios del siglo XX cobre vida se han usado clavijas especiales, además de cambios en el diapasón, tratamientos en la madera y una barbada trabajada de un modo específico.