Antílopez estrena 'Metralla, medida y viaje' como adelanto de su tercer disco

Los Antílopez no duermen ni descansan; acaso se echan una cabezada sobre la guitarra. Si no están actuando, andan componiendo. Quien no soporte la espera puede encontrar a Félix y Miguel Ángel en las redes, su trampolín hacia el mundo junto al boca a boca. Y por ahí vuelven a aparecer con Metralla, medida y viaje, la caña y las aceitunas antes del que allá por otoño, si la técnica da su bendición, será su tercer episodio oficial. Su tercer disco.

El matrimonio que tan bien conforman aparece en formato VHS para aplacar a sus insaciables fans, que necesitan más material. El single es un viejo amigo de algunas de las salas y teatros que ya estuvieron bajo y a sus pies. Como su hype, el vídeo ha empezado a viralizarse por Facebook y Twitter, la única plataforma que usan como medio de promoción, otra muestra más de su autenticidad y del impacto directo que causan.

Tras desamar al arte y desprenderse la rutina, su tercer disco respetará el código Antílopez pero vendrá regado de otro giro de genialidad con los instrumentos. Málaga, en su Coincierto del pasado sábado (en la que fue su primera actuación con banda en la provincia), dejó claras sus ganas de estos chicos de Isla Cristina, que se han ganado a pulso su fama en la escena nocturna, independiente y comercial, pues la magia de su música bienhumorada no discrimina en adeptos. Todo apunta a que, con su tercer disco ya sacado del horno, su regreso en otoño será coser y cantar.