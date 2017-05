Antonio Banderas rueda 'Life itself' en Carmona

Antonio Banderas rueda estos días en la localidad sevillana de Carmona, donde permanecerán también la próxima semana, la cinta Life itself, un drama de vidas cruzadas escrito y dirigido por Dan Fogelman, creador de la serie revelación This is us, y con un reparto protagonizado por Olivia Wilde y Oscar Isaac.

Así lo ha indicado en su cuenta personal de Twitter el actor malagueño, que formará parte del reparto de la película junto a otros actores como Olivia Cooke, Mandy Patinkin, Samuel L. Jackson, Annette Bening y la española Laia Costa.

Desde la Andalucía Film Commission (AFC) han indicado que llevan trabajando en este rodaje, que pasará por Nueva York y Sevilla, desde el pasado mes de octubre, "buscando las mejores localizaciones" y para "facilitar todo" al equipo de producción de la película.

El film está producido por las norteamericanas Temple Hill y FilmNation, junto al grancanario Adrián Guerra, responsable de Nostromo Pictures, y con el que la AFC ha rodado otros trabajos en la provincia de Almería.

Antonio Banderas recibió el pasado 25 de marzo la Biznaga de Oro Honorífica de la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español por su "brillante" trayectoria también como productor y director. Entres sus futuros proyecto, será protagonista de Beyond The Edge, de Aleksandr Boguslavskiy, y del biopic de Andrea Bocelli, The Music of Silence, de Michael Radford.