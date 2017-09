Arcaica reliquia para el pulso eléctrico

Sin megafonía, sin escenario, sin guion previo, a pie de calle y sin distancia alguna entre el público. Así competirán las nueve pandas participantes en el Concurso Tradicional de Verdiales de Benagalbón, que celebrará su nueva edición el próximo día 16 a partir de las 18:00. Aunque las formaciones inscritas para los choques se corresponden con el estilo Montes, tal y como indican las bases del certamen, actuarán como invitadas otras pandas adscritas a los estilos Almogía y Comares, con lo que las tres modalidades quedarán representadas. Por su querencia a las raíces, su vocación más popular que exótica y su superación del mero formato de exhibición, el Concurso de Benagalbón es una de las citas anuales preferidas entre los amantes de la fiesta; pero, en todo caso, con veinticuatro ediciones a sus espaldas, es uno de los encuentros que con mayor precisión hablan de la buena salud del verdial, del relevo generacional que demuestran pandas y públicos y del futuro que le atañe. Si hace apenas una década el reconocido como folclore más antiguo de Europa parecía haber entrado en vías irreparables de extinción, el empeño de unos cuantos quijotes vertido en asociaciones, escuelas, ciclos y demás focos en la provincia ha logrado aportarle un oxígeno decisivo cuyos efectos se perciben con claridad en Benagalbón.

Así, contra los agoreros que profetizaban su reducción a mero testimonio antropológico, reducto de las Saturnales romanas y las fiestas de tontos paganas que la cristianización convirtió en Día de los Inocentes, los verdiales parecen ganar cada vez más interés como expresión popular presente. Prueba de ello es la aparición de un volumen como El libro de la Fiesta: Verdiales de los Montes de Málaga, imprescindible aproximación canónica, visual y testimonial a cargo de Jorge García Rojas Dragón publicada hace unos meses. Pero también lo es la atención prestada al género por músicos de gran aceptación, como el guitarrista, cantante y compositor Raúl Rodríguez, que incluye a menudo en sus conciertos fandangos por verdiales (y que definió a los mismos como "el rock campesino de los Montes de Málaga"); así como el cantaor Niño de Elche, que supo encontrar las conexiones entre la peculiaridad rítmica del mayor patrimonio musical malagueño y el beat electrónico en su proyecto Raverdial, facturado junto a Los Voluble. Puede resultar paradójico que una expresión tan vinculada al mundo rural, seguramente el contexto menos advertido en los códigos urbanitas que delimitan el consumo cultural desde la postmodernidad, tenga hoy su hueco y su razón de ser de manera significativa, no únicamente arqueológica; pero, seguramente, la ampliación de adeptos del verdial sea la demostración determinante de que los códigos culturales no son una cuestión de líneas rectas ni de ausencia de contradicciones.

Y todo en el mismo antiguo formato que describió así Miguel Romero Esteo (Una reliquia demasiado arcaica: los verdiales malagueños, publicado en la revista Narria en 2016): "Cada panda de verdiales es como una sagrada hermandad de la música y baile en la que hay un jefe, el alcalde, que es como una especie de director de orquesta, con su batuta correspondiente (...) En la panda entran como como componentes una guitarra -o a veces dos- y un violín, un gran pandero enorme y un minúsculo címbalo o mini-platillos de bronce, que aquí se llaman chinchines. Y como parte de las muy primitivas o muy arcaicas sinfonías de los verdiales entra también de componente básica la voz humana, el canto del macho. Aparte de que, en la mitad de la noche y en las candelas de los cortijillos, me supongo que también a veces entraba a modo de basso ostinato la caracola del mar, y que los mozos la resoplaban con mucho fuelle. La verdad es que hasta la mitad o a finales del siglo XIX no había violín en la panda-orquestina, sino que un muy primitivo rabel de tres cuerdas. Y que, tras morirse en el pueblecito de Casabermeja el anciano instrumentista artesano que fabricaba los rabeles y no querer su hijo asumir el noble oficio, y al ir sucumbiendo los rabeles (...), pues se los fue sustituyendo por violines. A los que se les viene tocando lógicamente como si fueran un rabel: sólo se les hace sonar las tres cuerdas más agudas". El pulso eléctrico, ibérico, indígena, nativo, cateto y fiero continúa en la era digital. Espejos en el sombrero.