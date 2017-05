El Ayuntamiento convoca el Premio Málaga de Novela y el de Ensayo 'José María González Ruiz'

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura, ha convocado el XI Premio Málaga de Novela y el IX Premio Málaga de Ensayo José María González Ruiz. En concreto, se trata de dos certámenes que representan un papel muy destacado en la escena cultural de la ciudad de Málaga, y de reconocido prestigio entre los concursos literarios nacionales e internacionales.

El número de autores que optan a ambos premios se incrementa edición tras edición, así como la variedad en la nacionalidad de los escritores, con una nutrida representación latinoamericana. El plazo para participar en ellos está abierto hasta el 26 de junio, según informó ayer el Ayuntamiento. El XI Premio Málaga de Novela, convocado con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara, está dotado con 18.000 euros. Podrán optar al mismo las novelas inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor de la novela garantizará la autoría y originalidad de la obra, así como no tener comprometidos con terceros los derechos de edición sobre la misma. Sólo se aceptará un original por autor y se establece un máximo en la extensión de la obra, que no podrá exceder de las 300 páginas. La novela ganadora será publicada y distribuida por la Fundación Lara.

El IX Premio Málaga de Ensayo José María González Ruiz se convoca con la colaboración de la editorial Páginas de Espuma y está dotado con 6.000 euros. Podrán optar a él los ensayos inéditos en lengua castellana que no hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso. El autor garantizará la autoría y originalidad de la obra, así como no tener comprometidos con terceros los derechos de edición de la misma. El ensayo ganador será publicado por la editorial Páginas de Espuma.