El Ayuntamiento reactiva el futuro pliego del CAC cinco meses después

Que novedades respecto al pliego de condiciones para la convocatoria del preceptivo concurso público con vistas al nuevo contrato de gestión del CAC (el que firmó el Ayuntamiento hace diez años con la empresa de Fernando Francés, Gestión Cultural y Comunicación, expira el próximo mes de abril) no había muchas era público y notorio. Fue la concejal de Cultura, Gemma del Corral, la que reveló las razones del parón hace unos días en declaraciones a la Cadena Ser, donde explicó que la jefa de Servicios del mismo Área solicitó un traslado que le fue concedido. Semejante "imprevisto" ha mantenido el desarrollo del pliego detenido durante cinco meses. Desde ayer mismo, según apuntó Del Corral a Málaga Hoy, Cultura tiene ya un nuevo jefe de Servicios (Pablo Brioles, antiguo jefe del Área de Comercio), con lo que la finalización del pliego vuelve a ser una cuestión "prioritaria" para Cultura. No obstante, la concejal confirmó que la firma de un nuevo contrato en abril es ya una cuestión imposible, con lo que el Ayuntamiento se acogerá a la prórroga que legalmente contempla hasta un año más de duración para el contrato vigente mientras se resuelve el nuevo. El objetivo, eso sí, es que todo esté listo "cuanto antes". Pero no parece sencillo.

Ya el mismo alcalde, Francisco de la Torre, apuntó hace unos meses la posibilidad de que la adjudicación del nuevo contrato tuviera que acogerse a esta prórroga dadas las novedades que el Ayuntamiento quiere introducir en el pliego y dada la necesaria negociación que el equipo de Gobierno tendrá que mantener con Ciudadanos para la definición del pliego. Gemma del Corral, sin embargo, dejó ayer bien claro que la opción de la prórroga "no la hemos contemplado nunca. Si se ha retrasado todo ha sido por un imprevisto con el que no contábamos. Pero nuestra intención era tener el pliego listo a finales del año pasado, sacar la licitación en enero y convocar después el concurso para resolverlo todo en abril". No obstante, determinados elementos pueden complicar el proceso más allá del retraso ocasionado por la mera incorporación de un funcionario al Área de Cultura: el Ayuntamiento quiere un pliego de condicones que incorpore a la dirección del CAC la gestión de la Sala de Exposiciones de La Coracha, en el área superior del Museo del Patrimonio Municipal, que quedaría consagrada a creadores "jóvenes, locales y de proximidad"; y, al mismo tiempo, la luz verde tendrá que contar con el visto bueno de Ciudadanos en una negociación de evolución imprevisible. En este sentido, Del Corral compartió ayer la firmeza del alcalde y afirmó que en el pliegue "podemos aceptar que se introduzcan muchas cosas, pero lo que no vamos a aceptar nunca es que ponga en peligro un modelo [en referencia a la combinación de financiación pública y gestión privada que se aplica en el CAC] que, según ha quedado ampliamente demostrado, funciona muy bien". Cabe recordar que, si bien el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha elogiado la calidad del centro en términos de "excelencia", el concejal de su mismo partido Gonzalo Sichar propició con su voto una moción que conminaba al Ayuntamiento a poner en marcha la municipalización del CAC (y que no fue a mayores al considerar De la Torre esta moción una simple "llamada a la reflexión"). También aprovechó ayer Gemma Del Corral para criticar a la oposición municipal a cuenta de la reclamación de una auditoría independiente para el CAC, ya que "lo único que se puede auditar es el contrato, y éste es objeto todos los meses de una auditoría municipal"; y también, de hecho, responsabilizó a los promotores de esta auditoría externa de parte del retraso en la redacción del pliego, "ya que los funcionarios no puede atender a todo al mismo tiempo". En unos días, eso sí, se seleccionará a la empresa que habrá de llevar a cabo la auditoría.

Por su parte, el director del CAC, Fernando Francés, ya confirmó a este periódico que volverá a presentarse al concurso junto a las sesenta personas que componen su equipo: "Tenemos más medios técnicos y humanos que la mayor parte de la competencia europea", afirmó. Continuará.