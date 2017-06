Baccara regresa diez años después con María Mendiola

Más de una década después de su último disco, las Baccara está de vuelta con nuevas canciones o, al menos, el dúo que capitanea María Mendiola desde que en 1982 rompiera relaciones con Mayte Mateos. "No tengo relación con ella desde entonces. En su día quiso cantar en solitario y a mí eso me destrozó; era mi amiga del alma", dice en una entrevista junto a su actual compañera, Cristina Sevilla, ayer en la sede de la SGAE, donde recibieron un disco de oro por su trayectoria.

Treinta y cinco años antes de que una formación femenina nacional como Sweet California arrasara en ventas en España cantando en inglés, las citadas Mendiola y Mateos abrieron el camino con temas pop en la lengua de Shakespeare (de música disco, sobre todo), como Yes, sir I can boogie y Sorry I'm a lady, que tuvieron más éxito fuera del país. "El 95% de nuestras canciones eran en inglés y en nuestra época no se escuchaban aquí. Además, fue un producto que nació en Alemania y se vendió más a los países del este", explican sobre una formación que llegó a lo más alto entre los germanos, pero también Reino Unido, Francia, Suecia, Rusia...

Elegidas por el público de Luxemburgo en una preselección para representarles en Eurovisión 1978, su ya clásico Parlez vous Francais? terminó en séptimo y fue el sencillo de mayor éxito comercial de la edición. "Nunca recibimos una oferta para representar a España, pero también digo que ahora no iría, porque hay gente joven muy buena y, tras ver la experiencia de Bonnie Tyler hace poco, nos da respeto", reconoce Mendiola (Madrid, 1952).

Fue en 1982 cuando se produjo la disolución de las integrantes del dúo original, cada una de las cuales terminó encabezando una formación distinta de Baccara: Mateos se unió a Paloma Blanco y Mendiola primero a Marisa Pérez y, después, a Cristina Sevilla. No hay conflicto legal en el hecho de que ambas trabajen bajo el nombre de Baccara, aseguran.