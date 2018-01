El Barrio vuelve a llenar el Martín Carpena con su nuevo disco y gira

José Luis Figuereo El Barrio lo ha vuelto a hacer. Este fin de semana, concretamente los días 27 y 28, actúa en el Palacio de Deportes Martín Carpena de la capital malagueña y las localidades para el primer pase ya están agotadas, mientras que para el segundo solo quedan unas pocas. El cantante gaditano, con su mezcla de flamenco, rock y pop que él define como "música andaluza", ya obtuvo un lleno absoluto los pasados 12 y 13 de enero en Sevilla, donde comenzó su nueva gira. Para el concierto del 26 en Granada también ha conseguido venderlas todas.

Esta nueva gira tiene como bandera Las costuras del alma -que vio la luz el pasado 27 de octubre-, un disco que trata principalmente sobre el desamor y en el que el propio cantante se transforma en un viejo sastre "que arregla corazones y aconseja a su yo joven", según explicó en una entrevista para este periódico.

El artista continúa así su trabajo, que no ha parado en los últimos años. Después de volver con el disco Hijos del Levante siguió con una gira que interrumpió Esencia, un álbum en directo grabado en el Teatro Real de Madrid en julio de 2015, que dió paso a la ronde de conciertos por su 20 aniversario.

Estos dos discos editados en 2015 recibieron diferentes reconocimientos. Hijo del Levante, fue galardonado con 3 Discos de Platino, y Esencia, que se emitió el pasado 1 de enero en La 2 de TVE, estuvo acompañado por un coro góspel y una puesta en escena espectacular.

Tras su estreno en Sevilla, la gira de Las costuras del alma continúa en otras ciudades andaluzas en las que se repiten los llenos, como las ya mencionadas Granada (en el Palacio Municipal de Deportes) y Málaga, a las que seguirán Jerez de la Frontera ( Palacio de Deportes Chapín, 2 y 3 de febrero, también agotadas) y Córdoba (Plaza de Toros Los Califas, 22 de junio).

El gaditano José Luis Figuereo es uno de los artistas más importantes del panorama musical nacional. Nacido en el Barrio de Santa María, tiene una dilatada y aclamada carrera desde sus inicios en el año 1996.

Desde su primer disco (Yo sueno flamenco, 1996) hasta la actualidad se ha posicionado en lo más alto de las listas de ventas. Con 12 discos editados en el mercado se ha convertido en uno de los artistas que más álbunes ha vendido en sus 20 años de carrera.

Con más de 3.000.000 de discos vendidos es uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el cartel de no hay billetes. Ha llenado el Barclaycard Center de Madrid (18 veces) con capacidad para 16.000 personas y cerró su última gira con más de 500.000 espectadores.

Aun así, el artista aun se siente como un novato a veces. "Cuando no vienen las musas me desespero, me bloqueo, me pongo nervioso. Como ante el público", detalló.