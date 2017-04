El Batman de Neal Adams

La ficha 'GRANDES AUTORES DE BATMAN: NEAL ADAMS - VALIENTE Y AUDAZ' Neal Adams y otros.ECC. 232 páginas. 23 euros.

Ecc continúa recuperando los episodios dibujados por Neal Adams entre finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, un hito visual que revolucionó para siempre la imagen del Hombre Murciélago. Ahora le toca el turno a las cabeceras compartidas por Batman y otros superhéroes de DC, esto es, World's Finest y The Brave and the Bold, de ahí el título del tomo: Valiente y audaz. De la primera serie, co-protagonizada por Superman, van los números 175 y 176 (1968), y, de la segunda, los números 79 a 85 (1968-69), en los que Batman se asocia, entre otros, con Deadman, Creeper, Flash, Aquaman y los Jóvenes Titanes. Cierran el volumen una historieta navideña y un alucinante apartado de extras.