The Beach Boys, Paul Collins y La casa azul llenan de música Fuengirola en el Pop Weekend

El mismo día que el calendario avisa de la llegada del verano -sufrido ya desde hace algunos días por las altas temperaturas- Fuengirola se llena de música para celebrarlo. Del 22 al 25 de junio tendrá lugar en tres emplazamientos, el Pogs, el Castillo Sohail y el Hotel Las Palmeras la décima edición del Pop Weekend. Cuatro intensos días de conciertos y sesiones de Dj's que brindarán un completo cóctel "con la mejor música desde los años 60 hasta nuestros días", según explican desde la organización. Los maduros californianos The Beach Boys, el neoyorquino Paul Collins y los barceloneses La casa azul encabezan un cartel compuesto por casi una quincena de actuaciones en directo.

El Ayuntamiento de Fuengirola a través de la concejalía de Cultura, la promotora Bemusic, organizadora del concierto de The Beach Boys, y la asociación FuengiPop, organizadora del FPW, han hecho posible esta nueva edición que combina sonidos y estilos diversos, desde el pop, el rock, el powerpop y punkpop, el garage, el beat y el soul. "Sonidos y estilos que estarán representados este año por 13 magníficas bandas y por hasta 16 DJs invitados, que pincharán entre grupo y grupo, así como en los allnighters que tendrán lugar tras los conciertos en el Hotel Las Palmeras", afirman los promotores.

El festival comenzará el jueves a las 23:00 con la bienvenida de los malagueños The Silver Beats. El día 23 actúan a las 22:30 Los Amebas (Mallorca), a las 23:30 The Bar-Kings (Sevilla), a las 00:30 The Royal Roosters (Madrid) y cerrarán la noche del viernes los madrileños The Imperial Surfers (1:30). El sábado la fiesta comienza mucho antes y a las 17:00 tendrá lugar el primer concierto con los malagueños Hawaii Five. A las 18:00 tocarán The Runarounds (Murcia) y a las 19:00 el neoyorquino Paul Collins. Esto en el escenario Pogs. Esa noche, en el Castillo Sohail el periodista de Radio 3 Juan de Pablos hará de maestro de ceremonias y pinchará a partir de las 22:00 y una hora después actuarán The Beach Boys. El domingo se cerrará con las actuaciones en el castillo Sohail (a partir de las 21:00) de Smoking Victims, Pantones, Cola Jet Set y La Casa Azul.