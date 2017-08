Bocelli, canto al amor y a la esperanza frente a las "acciones de guerra"

Andrea Bocelli cantó anoche al amor y puso voz a la esperanza frente a las "incomprensibles acciones de guerra" sufridas en Barcelona durante su concierto en el festival Starlite de Marbella (Málaga), la única cita del tenor italiano en España.

"Toda la solidaridad a vuestro pueblo", manifestó el músico de la Toscana, que actuó en el auditorio natural de la Cantera de Nagüeles después de verse obligado a suspender el concierto programado en el mismo escenario el pasado 15 de agosto a consecuencia de una bronquitis severa.

Bocelli expresó su apoyo a la ciudad de Barcelona para interpretar Nessun dorma, el aria del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini -que ordena que "nadie duerma" y que proclama la victoria al nacer el alba- con la que, en su tercer bis, puso el broche final a la velada.

Antes, el tenor de Lajatico cantó al amor en todas sus vertientes durante una actuación cuya primera parte estuvo dedicada a la ópera, mientras que en la segunda interpretó clásicos de la historia de la música y del cine incluidos en trabajos como Incanto, Cinema y Amore.

El cantante, de 57 años, hizo gala de sus dotes vocales desde el inicio del concierto, que arrancó con una de las piezas más famosas de la lírica universal, La donna é mobile, el aria de la ópera Rigoletto de Verdi, para deleite de las más de 2.500 personas que se dieron cita en el auditorio marbellí.

Bocelli no estuvo solo. Además del respaldo de la brillante Orquesta Sinfónica de Málaga, contó una vez más con la compañía de la soprano cubana María Aleida Rodríguez y también de nuevo con Ilaria Della Bidia como artista invitada.

Con la primera hizo para cantar al amor atormentado en una de las dos piezas de la ópera Romeo y Julieta del compositor francés Charles Gounod, al amor recién encontrado de O soave fanciulla de La Bohéme de Puccini y a la seducción del Brindisi de La Triavata de Verdi, con el que cerró la primera parte.

En la segunda fase, la que generó más entusiasmo entre el público, el tenor puso voz al amor a un territorio concreto, en el caso de Granada de Agustín Lara, y universal, con el bello Canto della terra, interpretado a dúo con Della Bidia y con el que concluyó de forma provisional el concierto con los asistentes en pie.

Bocelli cantó además al amor en el cine con la inolvidable María de Bernstein para West Side Story y el Be my love compuesto por Brodsky para Mario Lanza en la película El brindis de Nueva Orleans, así como al interpretar junto a Della Bidia el versionado Cheek to cheek que hizo famoso Fred Astaire.

Juntos ofrecieron también la romántica Can't help falling in love, antes de que el tenor conquistara a los espectadores con el bolero Bésame mucho.

En los bises, Bocelli puso en pie de nuevo al auditorio con Il Gladiatore y, acompañado por Rodríguez y Della Bidia, con la esperada Time to say goodbye, la versión inglesa de su famosa composición Con te partiró y que en España cantó bajo el título de Por ti volaré.

El artista de la Toscana fue el encargado de poner el punto y final al festival Starlite 2017, que se ha desarrollado en Marbella desde el 13 de julio y que ha acogido la celebración de casi medio centenar de conciertos.