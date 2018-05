El Brujo se despide del Teatro Alameda con 'El Lazarillo de Tormes'

La querencia de Rafael Álvarez El Brujo por el Teatro Alameda de Málaga es bien conocida: el actor ha presentado prácticamente todos sus espectáculos en el escenario de la calle Córdoba y fue aquí donde celebró hace unos meses el estreno absoluto del último, Autobiografía de un yogui. Ahora, en el tramo final de la programación del espacio, antes de su inminente clausura (ya al final de este mes) para las obras que lo transformarán en el Teatro del Soho de Antonio Banderas, El Brujo no ha querido perder la oportunidad de brindar su particular despedida: lo hará con dos funciones (hoy a las 20:00 y mañana domingo a las 19:00) de El Lazarillo de Tormes, verdadero clásico de su repertorio, que sigue representando 25 años después de su puesta de largo. Afirmó recientemente El Brujo (quien prepara el estreno de Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia para el Festival de Mérida) que cuando alumbró su Lazarillo vio en él "al típico personaje que me gustaría hacer de viejo". La despedida así dolerá menos.