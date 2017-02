Buscando el sentido de la vida

Tres películas destacan hoy en la remesa de estrenos de la cartelera, entre ellas la segunda parte de Trainspotting y Fences.

t2: trainspotting

Danny Boyle presentó en la reciente Berlinale la secuela del icónico filme rodado 20 años atrás, que huye de la mera nostalgia para retomar el hilo de la búsqueda del sentido de la vida encarnado por el personaje de Ewan McGregor. "La nostalgia tiene sus peligros. Hay que mantenerla bajo control o acabas viéndote como un turista de tu propia juventud", explicó el cineasta británico.

Boyle defendió que su película puede verse "independientemente de la anterior", ya que lo que se establece entre ambas es una "conversación" en la que obviamente se juega la carta de la complicidad.

La cinta retoma los personajes que sobrevivieron a las sobredosis de heroína de su antecesora. Arranca en Ámsterdam para trasladarse casi de inmediato a un Edimburgo que, como el cuarteto de entonces, también ha cambiado ("Ahora es una ciudad más dinámica", explicó Boyle). Se trata a partir de ahí de aclarar si Renton (McGregor) realmente se convirtió en un cabeza de familia como quería o si dilapidó los 16.000 libras que robó al resto en más droga; qué hizo Spud (Ewen Bremner) con las 4.000 libras de consolación que le dejó el prófugo o en qué quedó la malignidad de Begbie (Robert Carlyle). Acompañaron a Boyle hasta Berlín varios de sus actores, pero no McGregor, el actor al que el Trainspotting original catapultó en mayor medida a la fama.

Nostálgica o no, T2: Trainspotting demuestra que 20 años no pasan sin más, tampoco en el cine. En dos décadas se habrán perdido elasticidad y ritmo, intensidad y capacidad para reponerse a la mala vida. "No somos tan jóvenes. No tenemos la energía de entonces. Pero Danny sabe cómo administrar la que nos queda. Es un maestro de la economía energética", explicó Bremner en la presentación en Berlín.

fences

Es el único filme en la carrera de los Oscar que aún no se había estrenado en España. Dirigido y protagonizado por Denzel Washington, Fences opta a cuatro estatuillas este domingo: mejor actor para Washington, actriz de reparto (Viola Davis), película y guión adaptado.

Basada en una obra de teatro de 1983, que Washington y Davis llevaron a escena en Broadway, la cinta es un relato sobre la lucha contra los prejuicios raciales en los Estados Unidos de los años 50.

es por tu bien

José Coronado, Javier Cámara y el reciente ganador del Goya al mejor actor, Roberto Álamo, se meten en la piel de tres protectores padres en una comedia de Carlos Therón (Fuga de cerebros 2) con guión de Manuel Burque y Josep Gatell.

Sus preciosas hijas han crecido demasiado rápido, y por si fuera poco las tres han decidido tirar a la basura su futuro emparejándose con sendos novios abominables, así que los progenitores deciden aunar sus fuerzas para librarse de ellos.