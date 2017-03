El CAC trae la obra de Jia Aili, por primera vez expuesta en Europa

Además de la selección de obras de la colección permanente y de las muestras del holandés Marcel Van Eeden y el estadounidense Travis Somerville, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga incrementará la próxima semana su oferta con la inauguración de una nueva exposición individual. El 17 de marzo presenta Jia Aili, título de la muestra comisariada por Fernando Francés, que reunirá casi treinta pinturas y diversos materiales para una vitrina. La exposición abarcará diez años de creaciones del artista, que es la primera vez que expone en un museo europeo.

Jia Aili es uno de los pintores emergentes chinos más destacado que refleja en sus obras los cambios dramáticos producidos en la sociedad china contemporánea. Según explican desde el CAC Málaga, el artista yuxtapone características contemporáneas con un estilo tradicional figurativo. Sus paisajes abstractos, fragmentados, a menudo interrumpidos por objetos que parecen ir a la deriva, son en realidad una clara reflexión sobre él mismo, más que de la sociedad actual. Sus obras, inundadas de paisajes apocalípticos con una paleta de negros, grises y azules, provocan un profundo sentimiento de sobrecogimiento y evocan una profusa admiración a lo sublime.

"Personas ahogadas por la soledad perdidas entre diferentes avances tecnológicos invitarán al espectador a reflexionar sobre el papel del ser humano en el planeta", aseguran desde el centro, que despide en estos días el vídeo de Lawrence Weiner titulado Nothing To Lose (The Book). Esta obra ha ocupado el Espacio 5 desde el pasado 11 de enero. El 26 de marzo será el último día para poder ver los más de 250 dibujos de Marcel Van Eeden, algunos de ellos dedicados a Málaga.