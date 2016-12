El CAC convoca a Peter Doig, Marcel van Eeden y Travis Somerville para 2017

El CAC Málaga confirmó ayer un avance de exposiciones para el primer trimestre de 2017, en las que acogerá las muestras de Lawrence Weiner, Marcel Van Eeden, Travis Somerville, Jia Aili y Peter Doig. En cuanto al primero de ellos, Lawrence Weiner, la exposición tendrá lugar del 11 de enero al 12 de marzo. El CAC ya inauguró una primera instalación site specific en España de Weiner en julio de 2009, y ahora el artista regresa al centro con una compilación de vídeos que se proyectarán en el espacio 5 bajo el título There are Things that Move Outside of Motion, 2001. Por su parte, la exposición del artista danés Marcel Van Eeden, 1525, se desarrollará del 20 de enero al 26 de marzo. Los dibujos en carboncillo del artista holandés cuentan historias enigmáticas, oscuras y misteriosas en formatos pequeños.

En cuanto a Travis Somerville, su exposición podrá verse del 17 de febrero al 7 de mayo. Somerville da voz al drama de los inmigrantes negros, latinos o indígenas con piezas muy potentes en las que abre viejas heridas mediante la exposición de los objetos populares y la iconografía de la cultura sureña estadounidense. La exposición de Jia Aili, uno de los pintores chinos emergentes más destacados, cuyas obras reflejan los cambios dramáticos producidos en la sociedad china después del 2000, se celebrará del 17 de marzo al 18 de junio. Por último, la muestra de Peter Doig se desarrollará del 31 marzo al 25 junio. Doig es conocido por ser un pintor de sueños y de mundos alternativos, llenos de fantasía combinada con recuerdos e imágenes de su memoria.