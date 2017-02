El CAC celebra durante esta semana su 14 aniversario con un programa ecléctico

El CAC Málaga celebra durante esta semana su 14 aniversario con un total de 19 actividades que tendrán lugar en el centro, a modo de contextualización de las exposiciones actuales: Cámara de las Maravillas de Mark Ryden, 1525 de Marcel van Eeden, Homeland No Security de Travis Somerville, el vídeo Nothing to lose de Lawrence Weiner, la colección de Carmen Riera Pasión II y el proyecto de proximidad Neighbours III. Visitas guiadas, encuentros con artistas, lecturas de obras literarias, conferencias, danza, yoga, proyecciones de películas, un taller de lettering, una sesión de dibujo y un concierto de música fantástica, además de un concurso de fotografía en las redes sociales, conformarán las actividades del programa de este 14 aniversario.

Aunque oficialmente el centro abrió sus puertas el 21 de febrero de 2003, los días previos se organizaron diferentes actos en la ciudad para celebrar la apertura de este centro museístico de Málaga. Así, el CAC ha organizado una semana completa de eventos que conmemorarán su nacimiento. Con estas actividades y el esfuerzo que supone para el centro, desde el CAC Málaga han agradecido "el apoyo incondicional de los malagueños y demás visitantes que desde hace 14 años confían en el centro como un referente tanto a nivel nacional como internacional".

Hoy martes dará comienzo la semana de actividades de celebración del aniversario. El horario del centro será especial, de 10:00 a 22:00, y se celebrará una visita guiada por la exposición Cámara de las Maravillas a las 18:30 interpretada en lenguaje de signos. También a las 18:30 tendrá lugar la conferencia Conciliar en Familia a cargo de Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada.