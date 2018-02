El CAC renueva sus obras de proximidad

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Cac) ha renovado una vez más su colección permanente de arte de proximidad con Neighbours IV, que reúne 50 obras entre esculturas, pinturas, dibujos y fotografías de 33 artistas que tienen a la ciudad como referencia. Además, con motivo de su XV aniversario el museo llevará a cabo del 17 al 24 de febrero concursos, conciertos y otras actividades.

El director del centro, Fernando Francés, es el comisario de esta edición de la colección y explicó ayer en una rueda de prensa que salvo Chema Cobo, Simon Zabell, Paloma de la Cruz y Hadaly Villasclaras los trabajos del resto de artistas no han pasado antes por el museo. De estos, bastantes provienen del Málaga Crea, señaló.

La conexión desde las influencias más clásicas a los temas recurrentes está muy presente"Fernando FrancésDirector del Cac

"Hemos querido atender siempre, tanto en la colección del museo como en las exposiciones, aquello que va de lo local a lo global, y de lo global a lo local", explicó Francés sobre el sentido de la exposición, que cuenta con una presencia "muy importante" de pintura y muy "notable" de fotografía, "siempre de carácter conceptual", destacó. "No nos interesa la fotografía no comprometida, no nos interesa la fotografía que se detiene exclusivamente en la estética, nos interesa la fotografía que transporta una serie de mensajes bien de compromiso político, social o cultural", afirmó al respecto.

"También hemos querido resaltar cómo lo moderno, lo kisch, lo surrealista o el pop pueden conjugar y vivir con el resto de la historia del arte, y por tanto cómo la historia del arte está muy presente en el arte contemporáneo", continuó el director sobre la exposición, de la que aseguró que permite "poner en valor el arte que se está haciendo en nuestro entorno".

La muestra recoge obras de Ángeles Agrela, sátiras de Eladio Aguilera, el orden y desorden de Ángel Alén, la fusión de poesía y plástica de Jesús Algovi, fotografías de Tete Álvarez, Eduardo D' Acosta, María Ángeles Díaz Barbado, Marta Galindo, Miguel de Moreno, o Ignacio del Río, y una escultura de Paloma Cruz, entre muchos otros artistas.

"La conexión desde las influencias más clásicas a los temas recurrentes del pintor y la modelo, o de la venus, o de la influencia del cine están muy presentes en todas estas obras", subrayó Francés sobre la colección.

Por otro lado, el centro también anunció ayer las actividades que llevará a cabo con motivo de su XV aniversario. Para ello han preparado más de una veintena de eventos enmarcados en sus exposiciones actuales.

El sábado 17 comenzarán con una jornada dedicada a las familias, que empezará con el juego La obra escondida, junto con RetratARTE y la visita de MeryCuentacuentos a la librería Agapea.

El lunes 19 comenzará el ciclo de mesas redondas con personalidades de la cultura andaluza que debatirán sobre Málaga como ciudad de museos. Al día siguiente, el martes 20, tendrán lugar las visitas guiadas por las exposiciones Stephan Balkenhol y Pasión II. Colección Carmen Riera, al tiempo que tendrá lugar la conferencia Obras maestras del Cac Málaga. La jornada acabará con la proyección de los Bafta Shorts 2017.

El miércoles 22 continuará la celebración con un recital de poesía íntimo, la actuación del Consevatorio Superior de Danza y la proyección de NISE, o coraçao da locura. El jueves 22 seguirá con una muestra de iluminación y miniado medieval, una segunda sesión de baile y la película checa Malý pán.

El viernes 23, Elena Sáenz y El Kanka -que ya ha agotado el aforo- actuarán en el museo, mientras que el sábado 24 se repetirá la actividad RetratArte, habrá otra sesión de danza con la compañía Entretiempos y la proyección del documental AMY cerrará los festejos.