Camilo de Ory se apunta al circo en 'Osos en bicicleta'

Poeta, ensayista, virtuoso del aforismo, rockero, Camilo de Ory ha publicado una novela centrada en el mundo del circo en una editorial joven e independiente, Boite de Carton, que le ha llevado a una primera reflexión: "Dile a un editor que te publique una novela de 400 páginas y verás si el tamaño importa". Osos en bicicleta se titula esta obra que suma a Camilo De Ory (Málaga, 1970) a la estirpe de escritores que, como Ramón Gómez de la Serna, Alfredo Marqueríe o Luis Alberto de Cuenca, no han considerado el circo un género menor o un tema marginal: "Ramón también cultivaba la frase breve y le dio por la prosa larga y circense; creo que aquí hay un patrón", dijo De Ory al respecto.

De su paso del aforismo a la novela afirmó: "En realidad, la primera versión legible de la novela es previa a mi descubrimiento de las redes sociales, que son el laboratorio en el que he ido produciendo y decantando los aforismos que luego he publicado, de manera que el proceso ha sido el inverso; es decir, mi capacidad verbal ha menguado ostensiblemente".

De Ory no da una respuesta que carezca de humor en cualquiera de sus formas, de la ironía al sarcasmo pasando por el mero chiste, una costumbre que, una vez que se ocupó del feminismo, le valió salir del periódico en el que publicaba sus columnas: "Me echaron por hacer chistes inconvenientes, y fue en una época en la que aún no se perseguía lo políticamente incorrecto como ahora, de lo cual me enorgullezco mientras miro el plato vacío en mi mesa".