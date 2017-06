Canto para una luz presente

A estas alturas quedan pocas dudas respecto a la evidencia de que Málaga tiene uno de sus emblemas musicales más notables en la Coral Cármina Nova, una de las formaciones de mayor prestigio en su género, con una versatilidad en cuanto a repertorios por la que es ampliamente envidiada y una trayectoria acorde con su veteranía. Invitada habitual en la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la agrupación ha diversificado en los últimos años su actividad y ha reforzado su empeño en la puesta en marcha de proyectos de producción propia. Este viernes 16, la coral que dirige Diego González (en su puesto al frente desde 2012) brindará una oportunidad especial para disfrutarla en todo su esplendor: será en el concierto de fin de temporada, en la iglesia de San Agustín a las 21:00, con entrada libre hasta completar el aforo y un programa harto interesante conformado por Lux Aeterna del compositor estadounidense Morten Lauridsen (quien estrenó en 1997 la partitura, de la que Cármina Nova interpretará su versión para órgano con la participación de Ana Aguado al instrumento) y el Cantique de Jean Racine de Fauré. Pero, además, la del viernes será una cita especial ya el público podrá disfrutar del Coro Joven que Cármina Nova constituyó hace ya cuatro años con intérpretes de edades comprendidas entre los 15 y los 20 años en virtud de su divulgación de la música coral entre las generaciones menos experimentadas; a modo de preludio, este coro, que fundó el mismo Diego González y que actualmente dirige Michele Paccagnella, interpretará obras de Stravinsky, Caraba, Bettinelli y Sisask. No faltarán, eso sí, los correspondientes bises con ambas formaciones unidas en un frente común por la celebración de la música.

Sobre el camino recorrido por el Coro Joven Cármina Nova en estos primeros años, Diego González valora de manera muy positiva la experiencia, a la vez que apunta la principal dificultad para la supervivencia de una formación coral de estas características: "El problema más complejo al que nos enfrentamos se corresponde con la naturaleza misma de un coro: cantar en un grupo así implica que hay dedicarle una atención no pequeña en el presente y esperar los mejores resultados a medio y largo plazo. Y, por lo general, los tiempos de la gente joven, que comparten una cultura muy visual y muy inmediata, no se corresponden con esta forma de trabajar. Nos gustaría contar con más voces y hacer un Coro Joven mayor, pero son muy pocos los interesados de estas edades que se acercan a nosotros. Eso sí, quienes deciden quedarse lo hacen con mucho gusto. La formación permanece muy estable desde el principio". La propia Coral Cármina Nova sufre de manera un tanto colateral esta posible falta de interés entre incipientes aficionados, públicos y cantantes potenciales: "Nuestra primera preocupación es la misma de todos los coros: la dificultad de encontrar un relevo generacional. Si no entran voces nuevas, las cuerdas no se refrescan y los coros terminan muriendo, o convirtiéndose en barcos para el astillero. Y justo eso es lo que queremos evitar a toda costa", explica el director. Para ello, como todos los años, la agrupación convocará nuevas audiciones próximamente y además realizará una gira por centros de enseñanza secundaria después del verano para sembrar la semilla del gusto por la música coral y reclutar nuevos cantantes en sus filas.

El concierto del próximo viernes supondrá un punto de inflexión en el calendario inminente de Cármina Nova, ya que la coral trabaja ya en las actividades que desarrollará en la celebración de su trigésimo aniversario, que se prolongará durante 2018. De entrada, la formación ya tiene garantizado su concierto junto a la Orquesta Filarmónica en el Teatro Cervantes dentro de la temporada de abono para el año que viene, pero los responsables del coro tienen previsto alumbrar otros muchos proyectos, entre los que destaca uno singularmente oportuno: la puesta en marcha de un ciclo de música antigua con otros coros y orquestas invitadas y que tendrá lugar en diversas sedes de la ciudad. Señala Diego González que, si bien los repertorios que interpreta actualmente el coro abarcan desde el Renacimiento hasta la música contemporánea (la Lux Aeterna de Lauridsen, que ya cantó la coral hace algo más de un lustro, y que no es una obra precisamente muy programada, representa un ejemplo decisivo), "Cármina Nova nació especializada en el Barroco, y es ahí a donde queremos volver. Nos gustaría retomar el espíritu de lo que fue el Festival de Música Antigua de Málaga con una vocación nueva, especialmente dirigida a la música coral". Será, insiste el director, una iniciativa enteramente "propia e independiente" para la que, eso sí, esperan encontrar apoyos (la Fundación Musical de Málaga ya presta el suyo al Coro Joven). Y todo el canto que vendrá.