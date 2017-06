Canto para una teoría del cielo

Recomendaba el compositor György Ligeti a todos sus futuros colegas, así como a los directores e intérpretes en ciernes, que cantaran en un coro. Más aún, afirmaba que ningún músico podía considerarse tal, plenamente, si no había pasado por las filas de una formación consagrada exclusivamente a la voz: es ahí, en un coro, donde cualquier músico cobra conciencia de la verdadera importancia de la atención prestada al compañero para la feliz ejecución de una obra, más incluso que en una orquesta o en un conjunto instrumental de cámara. La voz, venía a decir Ligeti, genera en torno a sí una hermandad singular, seguramente porque es el más humano de todos los instrumentos. A tenor del concierto que pudo disfrutarse ayer en la Catedral, cabe concluir que Ligeti tenía más razón que un santo; más aún, el que escucha termina formando parte, casi inevitablemente, de esta concordia aunque no abra la boca. El Coro de Gregoriano del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma (el considerado Conservatorio del Papa) compareció en el templo bajo la dirección del austríaco Franz Passl y un repertorio centrado, claro, en el gregoriano como traducción de esta complicidad humana a los tránsitos celestes. La formación, no muy amplia en cuanto a efectivos, tal y como resulta prescriptivo en los códigos medievales del género, derrochó sabiduría, precisión, un sentido magistral de la afinación y sobre todo una abrumadora intuición respecto al tono; es ésta, la intuición, la madre del cordero espiritual en lo que al gregoriano se refiere, y el público que asistió al concierto tuvo en su virtud la oportunidad de compartir un legado musical, el de la Iglesia, del que emanan todas las formas y texturas sonoras, sacras o paganas. La Catedral entera se elevó un par de centímetros de su base.

Pero los verdaderos protagonistas fueron los alumnos del Taller de Canto y Escolanía que la Fundación Victoria celebra durante esta semana, con un centenar de jóvenes cantantes de entre 8 y 13 años procedentes de distintos lugares de la provincia. De hecho, el concierto, que se repetiría hoy tal cual a las 21:30 en la plaza de la iglesia de la Encarnación en Marbella, sirvió para la clausura del taller. Bajo la dirección del maestro de la dirección coral Josu Elberdin, quien ha compartido con los chicos una inolvidable semana de convivencia y aprendizaje, la formación ofreció un contrapunto revelador a la música sacra con piezas como el Aleluya de Leonard Cohen. Antonio del Pino, alma mater del taller y segundo organista de la Catedral, hizo sonar los dos órganos de la basílica con otros tantos aliados. Más cerca, si cabe, del cielo.