Carlos Vermut se alía con Netflix para su tercer filme, 'Quién te cantará'

Quién te cantará, el tercer largometraje de Carlos Vermut, en fase de montaje, se estrenará en cines en 2018 y al menos seis meses después de su debut llegará a los hogares de 190 países gracias a un acuerdo alcanzado con Netflix. En un encuentro con periodistas que tuvo lugar ayer en una librería de Madrid, el director de Magical Girl y su productor, Enrique López Lavigne, subrayaron que este acuerdo "no perjudicará la carrera comercial de la película", que se verá antes en salas de cine.

Dibujante de cómics, director y guionista, Vermut rompió moldes con su ópera prima, Diamond Flash (2011) y con Magical Girl (2014), ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, se confirmó como una de las miradas más originales del nuevo cine español. El sello Vermut seguirá presente en su nueva película, una indagación sobre la identidad y la fama a través de la historia de una cantante amnésica (Najwa Nimri) que trata de volver a ser lo que fue con ayuda de una imitadora (Eva Llorach). Pero al mismo tiempo, el filme quiere escapar del elitismo y la sofisticación que se pueda asociar al cine de autor para encontrarse con un público más amplio.

Según Lavigne, de Apache Films, Quién te cantará es "un melodrama apasionado que funciona como thriller". Vermut en cambio cree que no tiene género. "En el rodaje, un día me parecía que estábamos haciendo una película de terror, al día siguiente una comedia y al otro un thriller, pero sé que encontraremos la armonía", señaló el director.

En la génesis del guion confluyeron dos ideas diferentes que le rondaban desde hacía tiempo, una sobre un filme de terror y otra sobre la fama, aunque la película también tiene algo de reflexión autobiográfica. "Cuando leía mis propias entrevistas a veces no me reconocía a mí mismo", explicó. "Y de ese no reconocerte a ti mismo bebe también el guion". Aunque no es intencionado, dice que también puede extraerse una lectura de crítica social. "La ética y la política están en todo, es inevitable", señala. Entre sus referentes cita a los más evidentes: Pedro Almodóvar, Fassbinder o Bergman, pero también el cómic manga Detroit Metal City, sobre un joven que sueña con ser cantante pop, pero lo que realmente se le da bien es el death metal.

Desde el punto de vista estético, Quién te cantará estará más cerca de Diamond Flash que de Magical Girl, con cierta "atmósfera extraña, onírica", según Vermut, que dice haberse sentido muy cómodo con un presupuesto de dos millones de euros, superior a sus anteriores trabajos, y con más tiempo para rodar, seis semanas. La fotografía es de Eduard Grau y el reparto lo completan Carme Elías y Natalia de Molina. Posiblemente habrá algún nombre más en los próximos meses, del mundo de la canción, pero por ahora no quieren dar muchas pistas sobre la inspiración musical del filme. Se sabe, eso sí, que la banda sonora corre a cargo de Alberto Iglesias, colaborador habitual de Almodóvar, y que hay canciones de la propia Najwa Nimri, elegida para el papel porque necesitaban una mujer de más de 40 años, que fuera cantante y actriz y pudiera encajar en la idea de volver a la palestra después de un tiempo.